Gaming - سيزامل ميسي.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع المصري جون منير

لن يلعب مع ليونيل ميسي في الملعب، لكنه سيزامله بنفس النادي على الأقل. لاعب مصري ينضم لفريق الألعاب الإلكترونية في إنتر ميامي.

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، التعاقد مع جون منير اللاعب المصري المحترف للعبة EAFC أو "فيفا" سابقا.

وحسبما كشف النادي الأمريكي، فإن التعاقد مع جون منير جاء لمدة موسم واحد فقط -قابل للتجديد-.

وينافس نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للألعاب الإلكترونية EMLS.

جون منير يبلغ من العمر 19 عاما، ورغم ذلك فقد حقق العديد من إنجازاته، أوصلته إلى احتلال المركز التاسع في التصنيف العالمي للعبة فيفا 23.

كما سبق لـ جون منير بلوغ دور الـ16 في بطولة العالم للعبة FIFA23.

وحسب موقع إنتر ميامي الرسمي، فإن اللاعب المصري سيدخل التاريخ في الأسبوع المقبل، كونه أول رياضي في دوري EMLS ومن فريق إنتر ميامي، يتنافس في بطولة عالمية، حينما سيشارك في بطولة FC Pro Open العالمية في لندن بداية من الخميس المقبل.

ويعرف جون منير باسم " K1John" في الألعاب الإلكترونية، إذ حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته.

جون صرح عبر موقع إنتر ميامي الرسمي عقب التوقيع قائلا: "لقد كان هدفي هو التوقيع مع نادٍ في الدوري الأمريكي لكرة القدم حتى أتمكن من تمثيل أمريكا الشمالية".

وأضاف "أن يصبح هذا النادي هو نادي إنتر ميامي فكان ذلك بمثابة حلم تحول إلى حقيقة".

جون أكمل "يشرفني أن أمثل كل ما يمثله إنتر ميامي وأن أرتدي هذه الشارة. إن القدرة على المنافسة على أعلى مستوى في eMLS والمنافسة على للفوز بكأس eMLS والعودة إلى بطولة العالم هو أكثر ما أتطلع إليه هذا الموسم".

وأتم "وبالطبع مشاهدة مباراة الفريق الأول لفريق إنتر ميامي على ملعب DRV PNK سيكون أمرا مثيرا للاهتمام بالنسبة لي".

الآن سيكون جون منير على موعد مع محطة جديدة في مسيرته، لكن الأهم هو مزاملته فيها لـ ليونيل ميسي الذي طالما كان سببا في فوزه إلكترونيا، والآن سيصافحه يد بيد.