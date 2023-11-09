سوبر جلوب - الأهلي في تحديد المراكز.. مواعيد مباريات نصف النهائي تحت سيطرة أوروبية

يواصل الأهلي رحلته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" رغم الخسارة أمام برشلونة في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وتأهل برشلونة إلى نصف النهائي بالصدارة بعد تغلبه على الأهلي 37-26، بينما احتل الأهلي المركز الثاني بفضل فوزه على النور السعودي 38-20.

ويلعب الأهلي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، حيث سيلاقي الكويت الكويتي، والفائز يلعب مباراة المركز الخامس والسادس، بينما يلعب الخاسر على المركزين السابع والثامن.

وتقام جميع المباريات التالي ذكرها يوم السبت 11 نوفمبر.

الدور نصف النهائي:

برشلونة الإسباني × فوكس برلين الألماني - 4:30 عصرا

ماجديبورج الألماني × كيلسي البولندي - 7:15 مساء

تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن:

الأهلي × الكويت الكويتي - 12:15 ظهرا

الخليج السعودي × النجمة البحريني - 2:15 ظهرا

تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر:

النور السعودي × سان فرناندو الأرجنتيني - 8:15 صباحا

جامعه كوينزلاند الأسترالي × كال هيت الأمريكي- 10:15 صباحا

ويعد برشلونة أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، وخسر نهائي آخر نسختين ضد ماجديبورج الألماني.

فيما يعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.