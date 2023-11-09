انتهت دوري المؤتمر - فرانكفورت (1) (0) هلسنكي.. فوز مرموش
الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 19:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرانكفورت الألماني ضد هلسنكي الفنلندي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ الدوري الأوروبي.
ويبدأ عمر مرموش أساسيا في اللقاء، حيث سجل 3 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة خلال 3 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 70: خروج مرموش
ق 53: إصابة عمر مرموش في ذراعه وخروجه لتلقي العلاج
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 31: جووول أووول رائع.. فارس شايبي يسجل هدفا رائعا بتسديدة مقوسة في أقصى الزاوية اليسرى.
ق 6: الحارس والقائم يمنعنان الهدف الأول لفرانكفورت.
بداية اللقاء
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