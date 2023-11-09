انتهت دوري المؤتمر - فرانكفورت (1) (0) هلسنكي.. فوز مرموش

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 19:37

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرانكفورت الألماني ضد هلسنكي الفنلندي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ الدوري الأوروبي.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا في اللقاء، حيث سجل 3 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة خلال 3 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مدرب فرانكفورت: هذا أكثر ما يعجبني في مرموش.. كرة القدم تكافئه حاليا مرموش: أعمل من أجل تطوير مهارتي.. واستوعبنا فكرة المدرب ثنائية ورقم قياسي شخصي.. ماذا قدم مرموش مع فرانكفورت ضد يونيون برلين الثنائية الثانية تواليا ورقم قياسي.. مرموش يسجل في فوز فرانكفورت على يونيون برلين

--

انتهت

ق 70: خروج مرموش

ق 53: إصابة عمر مرموش في ذراعه وخروجه لتلقي العلاج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جووول أووول رائع.. فارس شايبي يسجل هدفا رائعا بتسديدة مقوسة في أقصى الزاوية اليسرى.

ق 6: الحارس والقائم يمنعنان الهدف الأول لفرانكفورت.

بداية اللقاء

فرانكفورت هلسنكي عمر مرموش دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - بمشاركة صلاح.. ليفربول يتكبد خسارة أمام تولوز ويتمسك بالصدارة دوري المؤتمر - بمشاركة مرموش.. رائعة شايبي تنصر فرانكفورت وتقربه من التأهل للدور المقبل فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا لمزيد من الأرقام.. دييجو سيميوني مستمر مع أتليتكو مدريد حتى 2027 انتهت الدوري الأوروبي - تولوز (3) (2) ليفربول.. مباراة مثيرة تشكيل ليفربول - لويس دياز أساسي ضد تولوز في الدوري الأوروبي.. وصلاح على الدكة بيلد: موسيالا يغيب لـ3 أسابيع قائمة فرنسا - استدعاء لاعب سان جيرمان الشاب وسط كوكبة من النجوم
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - بمشاركة صلاح.. ليفربول يتكبد خسارة أمام تولوز ويتمسك بالصدارة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر - بمشاركة مرموش.. رائعة شايبي تنصر فرانكفورت وتقربه من التأهل للدور المقبل 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيلعب بعدما كان يُلعب به.. ليونيل ميسي يشارك أجويرو ملكية Krü Esports 53 دقيقة | Gamers
منافس مصر - ميرور: ضربة قوية لـ أرسنال وغانا بسبب توماس بارتي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الدعم الكامل لهذا الجيل".. اجتماع اتحاد الكرة بمنتخب الشباب قبل بطولة شمال إفريقيا ساعة | منتخب مصر
Gaming - سيزامل ميسي.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع المصري جون منير ساعة | Gamers
لمزيد من الأرقام.. دييجو سيميوني مستمر مع أتليتكو مدريد حتى 2027 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 4 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق