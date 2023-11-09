انتهت دوري المؤتمر - فرانكفورت (1) (0) هلسنكي.. فوز مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرانكفورت الألماني ضد هلسنكي الفنلندي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ الدوري الأوروبي.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا في اللقاء، حيث سجل 3 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة خلال 3 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 70: خروج مرموش

ق 53: إصابة عمر مرموش في ذراعه وخروجه لتلقي العلاج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جووول أووول رائع.. فارس شايبي يسجل هدفا رائعا بتسديدة مقوسة في أقصى الزاوية اليسرى.

ق 6: الحارس والقائم يمنعنان الهدف الأول لفرانكفورت.

بداية اللقاء