انتهت الدوري الأوروبي - تولوز (3) (2) ليفربول.. مباراة مثيرة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 19:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوتون ضد ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تولوز الفرنسي ضد ليفربول الإنجليزي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ الدوري الأوروبي.

ويبدأ محمد صلاح على مقاعد البدلاء، فيما يتواجد لويس دياز أساسيا في التشكيل الأساسي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+7: جووووول كوينساه مدافع ليفربول يسجل هدف التعادل القاتل

ق 88: جووول تقليص الفارق من جديد.. ديوجو جوتا بمجود فردي يسجل الهدف الثاني

ق 76: جووول الرد سريعا.. فرانك ماجري يحول عرضية أرضية في الشباك مسجلا الثالث لتولوز.

ق 74: جووول تقليص الفارق بهدف عكسي

ق 67: هدف غير محتسب جديد لتولوز.

ق 58: جووول الثااااني.. دالينجا يسجل الهدف الثاني لتولوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 51: صلاح يهدر انفرادا بتسديدة مرت بجوار القائم، وإصابته في الرقبة إثر تعرضه لالتحام مع الحارس.

ق 50: هدف غير محتسب لأصحاب الأرض بداعي وجود خطأ لصالح ماتيب

بداية الشوط الثاني.. مشاركة محمد صلاح كبديل

نهاية الشوط الأول

ق 33: جووول أووول.. تسيمسكاس يخطئ وآرون دونام يسجل الهدف الأول.

ق 5: رأسية جو جوميز تصطدم بالعارضة.

بداية اللقاء

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