كرة يد - رغم تألق إبراهيم.. الأهلي يخسر أمام برشلونة وينتقل إلى ملحق سوبر جلوب

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

الأهلي ضد برشلونة - كرة يد

خسر الأهلي أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 37-26 في ختام منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد (سوبر جلوب).

الشوط الأول شهد تقدم الأهلي في بدايته، ولكنه انتهى بتقدم برشلونة 19-16.

بينما أحكم الفريق الكتالوني قبضته على المباراة في الشوط الثاني.

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تقدم الأهلي واجه سوء حظ عند 3-2، حيث تصدى القائم لـ 3 محاولات متتالية من الأحمر.

بينما شهدت المباراة تألقا كبيرا من حارس مرمى الأهلي محمد إبراهيم.

واستمر تقدم الأهلي حتى تقدم برشلونة للمرة الأولى بنتيجة 11-10، لتستمر التعادلات حتى 13-13، ثم بدأ برشلونة يبتعد بالفارق حتى أنهى الشوط الأول 19-16.

ومع انطلاق الشوط الثاني ابتعد برشلونة أكثر فأكثر، حتى حسم المباراة بنتيجة ..

وكان الأهلي قد فاز على النور السعودي 38-20، بينما فاز عليه برشلونة بنتيجة 43-19 في المجموعة الأولى.

وبذلك يتصدر برشلونة المجموعة برصيد 4 نقاط ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.

بينما احتل الأهلي المركز الثاني بنقطتين، وسيخوض مباريات الملحق لتحديد المراكز بين الخامس والثامن.

ويعد برشلونة أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، وخسر نهائي آخر نسختين ضد ماجديبورج الألماني.

فيما يعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

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