سجل دون أن يحتفل.. محمد شريف يعيد الانتصارات لـ الخليج على حساب الطائي

عاد الخليج بقيادة محمد شريف لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي بتخطي عقبة الطائي في الجولة 13 من المسابقة بنتيجة 3-1.

وسجل محمد شريف هدفه الثاني بقميص الخليج هذا الموسم منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وأوقف الخليج سلسلة نتائجه السيئة في الدوري السعودي بعد 5 مباريات متتالية دون فوز.

وسجل محمد شريف ثاني أهدافه في الدوري السعودي بعدما هز من قبل شباك الشباب في الجولة الخامسة.

وصنع محمد شريف فرصة محققة للتسجيل بتمرير بينية لمنصور حربي الذي انفرد وسدد كرة تصدى لها الحارس وتابعها شريف لكن دون خطورة على مرمى الضيوف في الدقيقة 13.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه نواف القميري لاعب الطائي في الدقيقة 7. بعد العودة لتقنية الفيديو.

بعد العودة لتقنية الفيديو 🖥 الحكم يشهر البطاقة الحمراء على لاعب الطائي نواف القميري 🟥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/WGuW7fgGit — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023

ولم يؤثر الطرد في الضيوف حيث سجلوا هدق التقدم سريعا، في الدقيقة 29 سجل برنارد منساه هدف التقدم للطائي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 44 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الخليج بعد العودة لتقنية الفيديو سجلها خالد ناري في الشباك.

وفي الدقيقة 11 من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه ناري وطرده ليتساوى عدد لاعبي الفريقين بأرض الملعب.

الحكم يطرد خالد ناري لاعب الخليج قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول🟥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/3raipPQ7AO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023

وعزز فابيو مارتينيز تقدم الخليج في الدقيقة 61 برأسية متقنة بعد عرضية استغلها فيها خروج الحارس الخاطئ.

وضاعف محمد شريف التقدم للخليج بتسجيل الهدف الثالث من انفراد في الشباك ورفض الاحتفال بالهدف الذي عزز تقدم فريقه في الدقيقة 73.

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ورفع الخليج رصيده للنقطة الـ 13 في المركز الـ 13.

فيما توقف رصيد الطائي عند 11 نقطة في المركز الـ 14.