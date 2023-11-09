سجل دون أن يحتفل.. محمد شريف يعيد الانتصارات لـ الخليج على حساب الطائي

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

عاد الخليج بقيادة محمد شريف لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي بتخطي عقبة الطائي في الجولة 13 من المسابقة بنتيجة 3-1.

وسجل محمد شريف هدفه الثاني بقميص الخليج هذا الموسم منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وأوقف الخليج سلسلة نتائجه السيئة في الدوري السعودي بعد 5 مباريات متتالية دون فوز.

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وسجل محمد شريف ثاني أهدافه في الدوري السعودي بعدما هز من قبل شباك الشباب في الجولة الخامسة.

وصنع محمد شريف فرصة محققة للتسجيل بتمرير بينية لمنصور حربي الذي انفرد وسدد كرة تصدى لها الحارس وتابعها شريف لكن دون خطورة على مرمى الضيوف في الدقيقة 13.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه نواف القميري لاعب الطائي في الدقيقة 7. بعد العودة لتقنية الفيديو.

ولم يؤثر الطرد في الضيوف حيث سجلوا هدق التقدم سريعا، في الدقيقة 29 سجل برنارد منساه هدف التقدم للطائي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 44 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الخليج بعد العودة لتقنية الفيديو سجلها خالد ناري في الشباك.

وفي الدقيقة 11 من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه ناري وطرده ليتساوى عدد لاعبي الفريقين بأرض الملعب.

وعزز فابيو مارتينيز تقدم الخليج في الدقيقة 61 برأسية متقنة بعد عرضية استغلها فيها خروج الحارس الخاطئ.

وضاعف محمد شريف التقدم للخليج بتسجيل الهدف الثالث من انفراد في الشباك ورفض الاحتفال بالهدف الذي عزز تقدم فريقه في الدقيقة 73.

ورفع الخليج رصيده للنقطة الـ 13 في المركز الـ 13.

فيما توقف رصيد الطائي عند 11 نقطة في المركز الـ 14.

الدوري السعودي الخليج محمد شريف الطائي
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