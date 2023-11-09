سجل دون أن يحتفل.. محمد شريف يعيد الانتصارات لـ الخليج على حساب الطائي
الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 19:23
كتب : FilGoal
عاد الخليج بقيادة محمد شريف لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي بتخطي عقبة الطائي في الجولة 13 من المسابقة بنتيجة 3-1.
محمد شريف
النادي : الخليج
وسجل محمد شريف هدفه الثاني بقميص الخليج هذا الموسم منذ انضمامه لصفوف الفريق.
وأوقف الخليج سلسلة نتائجه السيئة في الدوري السعودي بعد 5 مباريات متتالية دون فوز.
وسجل محمد شريف ثاني أهدافه في الدوري السعودي بعدما هز من قبل شباك الشباب في الجولة الخامسة.
وصنع محمد شريف فرصة محققة للتسجيل بتمرير بينية لمنصور حربي الذي انفرد وسدد كرة تصدى لها الحارس وتابعها شريف لكن دون خطورة على مرمى الضيوف في الدقيقة 13.
وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه نواف القميري لاعب الطائي في الدقيقة 7. بعد العودة لتقنية الفيديو.
بعد العودة لتقنية الفيديو 🖥
الحكم يشهر البطاقة الحمراء على لاعب الطائي نواف القميري 🟥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/WGuW7fgGit— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
ولم يؤثر الطرد في الضيوف حيث سجلوا هدق التقدم سريعا، في الدقيقة 29 سجل برنارد منساه هدف التقدم للطائي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 44 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الخليج بعد العودة لتقنية الفيديو سجلها خالد ناري في الشباك.
وفي الدقيقة 11 من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه ناري وطرده ليتساوى عدد لاعبي الفريقين بأرض الملعب.
الحكم يطرد خالد ناري لاعب الخليج قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول🟥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/3raipPQ7AO— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
وعزز فابيو مارتينيز تقدم الخليج في الدقيقة 61 برأسية متقنة بعد عرضية استغلها فيها خروج الحارس الخاطئ.
هدددددف!⚽
فابيو مارتينيز يضيف الهدف الثاني للخليج🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/tP0AnrY11v— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
وضاعف محمد شريف التقدم للخليج بتسجيل الهدف الثالث من انفراد في الشباك ورفض الاحتفال بالهدف الذي عزز تقدم فريقه في الدقيقة 73.
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هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
محمد شريف يضاعف النتيجة للخليج بهدف ثالث⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الطائي | #SSC pic.twitter.com/hhvid6n5q4
ورفع الخليج رصيده للنقطة الـ 13 في المركز الـ 13.
فيما توقف رصيد الطائي عند 11 نقطة في المركز الـ 14.