Gaming - بيع 5 ملايين نسخة لـ سبايدر مان 2

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

صورة من لعبة سبايدر مان 2

أعلنت شركة سوني على بيع أكثر من 5 ملايين نسخة بعد 11 يوما من طرحها للبيع.

وكشفت Insomniac الشركة المطورة عبر موقع X: "يشرفنا بشكل لا يصدق أن نعلن أن SpiderMan2 PS5 باعت أكثر من 5 ملايين نسخة!".

وأضافت "شكرا لمجتمعنا الرائع لدعمنا ومساعدتنا في الوصول إلى هذا الإنجاز!".

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وكشفت سوني سابقا أن لعبة الرجل العنكبوت كان الأكثر مبيعا بعد أول 24 ساعة من طرحها للبيع، فباعت 2.5 مليون نسخة في أول يوم.

وتضم القصة شخصيتين لسبايدر مان حيث سيتعاون مع فينوم لتجاوز المهام.

وأشار التقرير إلى أن "لدينا في هذا الجزء سبايدر مان بيتر باركر وكذلك سبايدر مان مايلز موراليس ويتعاون البطلان في صد الهجوم الشرس على مدينة نيويورك التي أصبحت تعج بالأشرار".

وأضاف "بيتر باركر في هذا الجزء يرتدي البدلة السوداء وبالتالي توقع شخصية أكثر عنفا وسوداوية يوجه اللكمات إلى الأعداء ولن يظهر أي رحمة للخصوم".

وواصل التقرير "مثل الجزء الأول، فاللعبة هنا تُقدم أكثر من عدو سنتمكن من قتالهم خلال أحداث قصة Spider-Man 2، العدو الأول والرئيسي في الأحداث هو Kraven the Hunter وطاقم الصيادين خاصته، حيث نجدهم يحاولون العثور على Dr. Curt Connors المعروف بإسم The Lizard، وهو عدو آخر سيتواجد في أحداث اللعبة".

وأشار تقرير آخر للموقع ذاته وجود انتقادات "بعدما انتهى عرض Spider-Man 2، وجه الكثير من اللاعبين نقد واضح وصريح لاستوديو Insomniac Games بسبب رسومات اللعبة والتي ظهرت أضعف بكثير من العرض الأول الذي جاءنا في سبتمبر 2021، ضفّ على ذلك أن اللعبة لا تبدو أفضل رسوميا بالشكل الكافي من الجزء الماضي لتُصبح حصرية PS5 فقط، بمعنى أن اللاعبين يرون أن لعبة مثل تلك قادرة للعمل بدون مشاكل على الـ PS4 أيضا".

وصدرت لعبة سبايدر مان مايلز موراليس في 2020 على منصتي بلاي ستيشن 4 و5.

ويُظهر الجزء الأول من اللعبة تأقلم المراهق مايلز موراليس مع منزله الجديد بينما يسير على خطى معلمه بيتر باركر، باعتباره الرجل العنكبوت الجديد. ولكن عندما يهدد صراع شرس على السلطة بتدمير منزله الجديد، يدرك البطل الطموح أنه مع القوة العظيمة، يجب أن تأتي أيضًا مسؤولية كبيرة. لإنقاذ نيويورك بالكامل، يجب أن يتولى مايلز عباءة الرجل العنكبوت ويملكها.

وتدور الأحداث حول حرب اندلعت للسيطرة على نيويورك بين شركة طاقة مراوغة وجيش إجرامي عالي التقنية. مع وجود منزله الجديد في قلب المعركة، يجب أن يتعلم مايلز تكلفة أن يصبح بطلا ويقرر ما يجب عليه التضحية به من أجل الصالح العام.

سبايدر مان gaming
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