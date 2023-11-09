انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(37) برشلونة.. الأحمر إلى الملحق

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

الأهلي ضد برشلونة - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لموقعة حسم صدارة المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) بين الأهلي وبرشلونة.

وفاز برشلونة الإسباني على النور السعودي بنتيجة 43-19.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد نقطتين متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، حيث فاز الأحمر 38-20.

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الفائز من الأهلي وبرشلونة سيتأهل إلى نصف النهائي، وسيخوض الخاسر مباريات الملحق لتحديد المراكز بين الخامس والثامن.

ويعد برشلونة أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، وخسر نهائي آخر نسختين ضد ماجديبورج الألماني.

فيما يعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

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نهاية المباراة: الأهلي 26-37 برشلونة

36-26

36-25

35-25

35-24

34-24

34-23

33-23

32-23

31-23

30-23

30-22

رمية جزائية للأهلي

30-21

29-21.. الأهلي يقلص مجددا

29-20.. الفارق يتسع إلى 9 أهداف

28-20

27-20

27-19

26-19

26-18

25-18

25-17

24-17

إبراهيم يواصل التألق

23-17

23-16

22-16

21-16

برشلونة يتقدم 20-16

نهاية الشوط الأول: الأهلي 16-19 برشلونة

19-16

18-16

18-15

وقت مستقطع لبرشلونة

17-15 الأهلي يقلص الفارق

طرد في صفوف برشلونة

17-14.. الأهلي يقلص الفارق

17-13.. برشلونة يوسع الفارق إلى 4 أهداف

فارق 3 أهداف.. 16-13

برشلونة يعمق تقدمه 15-13

برشلونة يتقدم 14-13

13-13

إبراهيم يتصدى للرمية الجزائية!!

خطأ هجومي ضد الأهلي لترتد الكرة بمحاولة خطيرة ويتصدى إبراهيم.. ولكن رمية جزائية لبرشلونة

برشلونة يسترد التقدم 13-12

التعاااادل 12-12

12-11.. الأهلي يقلص الفارق

12-10 لبرشلونة

إبراهيم يتصدى مرة أخرى

برشلونة يتقدم للمرة الأولى 11-10

إيقاف إبراهيم المصري لمدة دقيقتين بعد تدخل على وجه لاعب برشلونة

إبراهيم يتألق مرة أخرى ويمنع تقدم برشلونة

10-10.. تعادل جديد

10-9 للأهلي

التعادل مرة أخرى 9-9

9-8 للأهلي

رمية جزائية للأهلي

برشلونة يتعادل 8-8

الأهلي يتقدم مرة أخرى 8-7

برشلونة يتعادل 7-7

الأهلي يسترد التقدم 7-6

برشلونة يتعادل 6-6

محمد إبراهيم يتألق مرة أخرى ويمنع برشلونة من التعادل

فرصة ضائعة من الأهلي

6-5.. هدف هنا وهدف هناك

6-4 للأهلي

5-4 برشلونة يقلص الفارق

إبراهيم يتألق مرة أخرى

5-3 للأهلي

محمد إبراهيم يتصدى مجددا

4-3.. برشلونة يقلص مرة اخرى

4-2 أخيرا للأهلي

القائم للمرة الثالثة!

القائم يتصدى مجددا

محاولة أهلاوية في القائم

3-2.. برشلونة يقلص مجددا

3-1 للأهلي

2-1.. برشلونة يقلص الفارق

2-0 للأهلي

1-0 للأهلي بعد تصدي رائع من جانبه وارتداد بالأول

بداية المباراة

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