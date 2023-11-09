كرة يد - 27 هدفا في مباراة واحدة.. تحطيم رقم حسن قداح في سوبر جلوب

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 17:46

كتب : محمد سمير

دانييل بيتيرسون لاعب ماجديبورج الألماني

تحطم رقم حسن قداح في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) في النسخة الحالية من البطولة والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وتقام البطولة في الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر في مدينة الدمام.

وأصبح السويدي دانييل بيتيرسون لاعب ماجديبورج الألماني أكثر لاعب يسجل أهدافا خلال مباراة واحدة في بطولة سوبر جلوب لكرة اليد برصيد 26 هدفا خلال مباراة جامعة كوينزلاند الأسترالي.

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وانتهت المباراة بفوز ماجديبورج بنتيجة 57-14.

وحطم السويدي الرقم المسجل باسم المصري حسن قداح مع الخليج والكويتي علي صالح الموسوي مع الكويت برصيد 16 هدفا جاءت في النسخة الماضية.

وتأهل ماجديبورج لنصف نهائي البطولة من أجل مواصلة الدفاع عن لقبه الذي حققه في آخر نسختين.

وسيلتقي ماجديبورج مع كليسي البولندي في نصف النهائي بعد تصدر كلاهما لمجموعته.

دانييل بيتيرسون لاعب ماجديبورج الألماني سوبر جلوب كأس العالم للأندية لكرة اليد حسن قداح
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