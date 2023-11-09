الزمالك ينشئ قسم فريق الكشافين وتحليل الأداء

قررت الإدارة المشرفة على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك ممثلة في أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة إنشاء قسم فريق الكشافين وتحليل الأداء داخل القطاع.

وسيكون هذا الفريق مسؤولا عن تحليل بيانات الفريق الأول والفرق المنافسة بالإضافة إلى المسؤولية عن التعاقدات بالتنسيق مع إدارة كرة القدم، عن طريق جمع بيانات تفصيلية عن اللاعبين المستهدف التعاقد معهم مستقبلًا من جميع أنحاء العالم بناء على تحليل البيانات ومتطلبات المدير الفني.

وسيختص الفريق بتحليل اللاعبين في الفريق الأول وقطاع الناشئين بالإضافة للاعبي دوري الدرجة الأولى والثانية والفرق المنافسة.

ويترأس فريق الكشافة من الناحية الإدارية زياد البارودي لعرض التقارير على المشرف العام على كرة القدم ومجلس الإدارة.

بينما سيترأس فريق الكشافة وتحليل الأداء من الناحية الفنية محمد داود الشناوي ومعه الفريق الخاص به والذي سيضم المحلل محمد علاء، على أن تتم إضافة عناصر أخرى وفقا لقرار داود في حالة حاجة لهم فيما بعد بالتنسيق مع البارودي وإدارة الكرة بنادي الزمالك.

وتعمل جميع الأسماء السالف ذكرها بصورة تطوعية دون أجور.

فريق تحليل الأداء و الكشافة سيكون نواة تكوين منظومة كبيرة لاكتشاف المواهب تعمل بشكل احترافي داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى تكوين منظومة متكاملة لتحليل الأداء في المستقبل.