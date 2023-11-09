الزمالك ينشئ قسم فريق الكشافين وتحليل الأداء

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 17:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

قررت الإدارة المشرفة على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك ممثلة في أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة إنشاء قسم فريق الكشافين وتحليل الأداء داخل القطاع.

وسيكون هذا الفريق مسؤولا عن تحليل بيانات الفريق الأول والفرق المنافسة بالإضافة إلى المسؤولية عن التعاقدات بالتنسيق مع إدارة كرة القدم، عن طريق جمع بيانات تفصيلية عن اللاعبين المستهدف التعاقد معهم مستقبلًا من جميع أنحاء العالم بناء على تحليل البيانات ومتطلبات المدير الفني.

وسيختص الفريق بتحليل اللاعبين في الفريق الأول وقطاع الناشئين بالإضافة للاعبي دوري الدرجة الأولى والثانية والفرق المنافسة.

أخبار متعلقة:
محمد صبحي يجدد اعتذاره لجماهير الزمالك عبر في الجول "أتقبل أي قرار" جدو: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك المثلوثي: قاتلنا أمام بيراميدز من أجل جمهور الزمالك نبيل عماد: قدمنا مباراة كبيرة لأننا الزمالك.. والهدف المبكر أربك حساباتنا

ويترأس فريق الكشافة من الناحية الإدارية زياد البارودي لعرض التقارير على المشرف العام على كرة القدم ومجلس الإدارة.

بينما سيترأس فريق الكشافة وتحليل الأداء من الناحية الفنية محمد داود الشناوي ومعه الفريق الخاص به والذي سيضم المحلل محمد علاء، على أن تتم إضافة عناصر أخرى وفقا لقرار داود في حالة حاجة لهم فيما بعد بالتنسيق مع البارودي وإدارة الكرة بنادي الزمالك.

وتعمل جميع الأسماء السالف ذكرها بصورة تطوعية دون أجور.

فريق تحليل الأداء و الكشافة سيكون نواة تكوين منظومة كبيرة لاكتشاف المواهب تعمل بشكل احترافي داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى تكوين منظومة متكاملة لتحليل الأداء في المستقبل.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يكشف عبر في الجول موقف إدارة النادي من ضم فيتوريا لـ فتوح وصبحي ممدوح عيد: لن ينصلح حال كرة القدم دون حساب الحكام تقاسما كل شيء في 20 نهائي.. من سيفض الشراكة بين الأهلي والزمالك بـ كأس مصر 2023؟ أحمد سليمان: الزمالك ينافس على 4 بطولات في الموسم الجاري هشام نصر: مكافأة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين أفشة: لا أهتم بالأرقام الفردية.. وقميصي "ميغلاش" على فلسطين الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
كلوب: هذا الخطأ سبب خسارة ليفربول.. ولا يمكننا الفوز إن كررناه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ميسي: مشاهدة زيدان كانت تؤلمني.. وزيزو يرد: هذا ما كان يميزه عني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - حارس الأهلي لـ في الجول: فخور بما قدمناه ضد برشلونة.. وسنلعب للفوز في القادم 3 ساعة | كرة يد
بالتعاون مع "لا ليجا".. ميدو يستعيد ذكريات هدفه الذي أهدى اللقب لـ ريال مدريد 3 ساعة | الدوري الإسباني
Gaming - أفضل 10 ألعاب جديدة متوفرة على متجر Steam 3 ساعة | Gamers
الدوري الأوروبي - بمشاركة صلاح.. ليفربول يتكبد خسارة أمام تولوز ويتمسك بالصدارة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر - بمشاركة مرموش.. رائعة شايبي تنصر فرانكفورت وتقربه من التأهل للدور المقبل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع