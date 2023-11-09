قبل مواجهة الليلة.. تاريخ مواجهات يد الأهلي مع برشلونة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

للمرة الثالثة، يلعب فريق الأهلي لكرة اليد ضد برشلونة. المواجهة هذه المرة في بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية".

وتنطلق المباراة في السادسة مساء الخميس ضمن منافسات دور المجموعات.

وإليكم تاريخ المواجهات بين الأهلي وبرشلونة في كرة اليد.

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2015 – سوبر جلوب في الدوحة

خسر الأهلي تحت قيادة طارق محروس من برشلونة بنتيجة 20-16 في ربع نهائي البطولة.

18 أغسطس 2023 - كأس الأبطال الدولية

خسر الأهلي تحت قيادة ديفيد ديفيز من برشلونة بنتيجة 37-31 في نهائي كأس الأبطال الدولية الودية.

الأهلي يشارك في سوبر جلوب للمرة الرابعة في تاريخ. حقق وصافة نسخة 2007 كأفضل إنجاز لفريق إفريقي في البطولة.

أما برشلونة فيشارك في سوبر جلوب للمرة التاسعة تاريخيا. وتوج باللقب في 5 مرات كالأكثر تتويجا.

وفاز الأهلي وبرشلونة على النور السعودي، ويلعبان على صدارة المجموعة.

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