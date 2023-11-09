قائمة فرنسا - استدعاء لاعب سان جيرمان الشاب وسط كوكبة من النجوم

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 16:40

كتب : FilGoal

ركلات الترجيح - الأرجنتين - فرنسا

أعلن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قائمة الديوك المدججة بالنجوم من أجل فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري.

ويستعد وصيف بطل العالم لملاقاة جبل طارق يوم 18 نوفمبر في تصفيات يورو 2024 التي ضمن التأهل من خلالها لنهائيات البطولة.

ثم يلاقي اليونان في ختام التصفيات بعدها بـ3 أيام.

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وشهدت القائمة استدعاء وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان الشاب لأول مرة.

وبذلك أصبح ثالث أصغر لاعب يستدعى لصفوف الديوك بعمر 17 عاما و8 شهور ويوم.

وعاد جول كوندي مدافع برشلونة إلى القائمة بعد غيابه عن مباريات الشهر الماضي بسبب الإصابة.

ويتواجد ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وعثمان ديبملي وراندال كولو مواني ،على رأس الاختيارات.

كما تم استدعاء جان كلير توديبو بدلا من بنجامين بافارد المصاب.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: مايك ماينيان - ألفونس أريولا - بريس سامبا

الدفاع: دايوت أوباميكانو - جوناثان كلوس- ويليام ساليبا - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - جان كلير توديبو - ثيو هيرنانديز- لوكاس هرنانديز.

الوسط: وارن زائير إيمري - أدريان رابيو - يوسف فوفانا - بوبكرا كامارا - إدواردو كامافينجا.

الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - أوليفيه جيرو - راندال كولو مواني - كينجسلي كومان - ماركوس تورام - عثمان ديمبلي.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته في تصفيات يورو 2024 بالعلامة الكاملة، 6 انتصارات في 6 مباريات.

فرنسا وارن زائير إيمري
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