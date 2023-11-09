يوفنتوس يمدد عقد لوكاتيلي إلى 2028

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 16:19

كتب : FilGoal

لوكاتيلي يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوسي يوم الخميس تمديد عقد لاعبه مانويل لوكاتيلي حتى عام 2028.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "وقع مانويل لوكاتيلي على عقد جديد مع يوفنتوس حتى عام 2028".

وأضاف البيان "لوكاتيلي حقق حلمه بارتداء قميص يوفنتوس في 2021، منذ تلك اللحظة لم يكن هناك أي جلسة تدريبية أو مباراة واحدة لم يقدم فيها كل شيء لليوفي.

أخبار متعلقة:
بعد صدام ودعاوى قضائية محتملة.. كاف يؤكد استمرار الشراكة مع بي إن سبورتس النجم الرابع - ريال مدريد يمدد تعاقد فالفيردي ليفربول يفقد فان دايك أمام تولوز.. وهولندي آخر قد يغيب عن لقاء برينتفورد خدمة في الجول - كاف يعلن موعد بيع تذاكر الأمم الإفريقية إلكترونيا لأول مرة

ولعب الدولي الإيطالي 103 مباراة مع السيدة العجوز، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 8.

وانضم لوكاتيلي إلى يوفنتوس قادما من ساسولو في صيف عام 2021 معارا لمدة عامين مع أحقية شراء مقابل 35 مليون يورو.

ووقع لوكاتيلي آنذاك على عقد يربطه بيوفنتوس حتى عام 2026.

هذا بالإضافة لاتفاق يوفنتوس مع ساسولو على دفع 12 مليون و500 ألف يورو كحوافز وإضافات.

ويعد لوكاتيللي من ناشئي أتالانتا ومنه انتقل إلى ميلان ثم انضم إلى ساسولو في عام 2018.

وكان لوكاتيلي ضمن كتيبة منتخب إيطاليا التي توجت بلقب يورو 2020.

يوفنتوس مانويل لوكاتيلي
نرشح لكم
بيلد: موسيالا يغيب لـ3 أسابيع قائمة فرنسا - استدعاء لاعب سان جيرمان الشاب وسط كوكبة من النجوم بعد 13 غزرة لـ جروسو.. رابطة الدوري الفرنسي تعلن موعد لقاء مارسيليا وليون مواعيد مباريات الخميس 8 نوفمبر - الأهلي وبرشلونة في مونديال اليد.. وليفربول يواجه تولوز إلى دور الـ16.. ريال مدريد يهزم براجا بثلاثية في غياب بيلينجهام تشكيل مانشستر يونايتد – هويلاند يقود الهجوم أمام كوبنهاجن في دوري الأبطال تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام على مقاعد البدلاء أمام براجا في دوري الأبطال رومانو: أنتوني لا يخطط للعودة إلى البرازيل
أخر الأخبار
مباشر كرة يد - الأهلي (11)-(12) برشلونة.. معركة التأهل في سوبر جلوب 29 دقيقة | كرة يد
آخرهم فتوح وصبحي.. نجوم تاريخيون منحهم منتخب مصر طوق النجاة 35 دقيقة | تقرير في الجول
كرة يد - 27 هدفا في مباراة واحدة.. تحطيم رقم حسن قداح في سوبر جلوب 38 دقيقة | كرة يد
الزمالك ينشئ قسم فريق الكشافين وتحليل الأداء 43 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة الليلة.. تاريخ مواجهات يد الأهلي مع برشلونة 46 دقيقة | كرة يد
بيلد: موسيالا يغيب لـ3 أسابيع ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة فرنسا - استدعاء لاعب سان جيرمان الشاب وسط كوكبة من النجوم ساعة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يمدد عقد لوكاتيلي إلى 2028 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 4 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق