يوفنتوس يمدد عقد لوكاتيلي إلى 2028

أعلن نادي يوفنتوسي يوم الخميس تمديد عقد لاعبه مانويل لوكاتيلي حتى عام 2028.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "وقع مانويل لوكاتيلي على عقد جديد مع يوفنتوس حتى عام 2028".

وأضاف البيان "لوكاتيلي حقق حلمه بارتداء قميص يوفنتوس في 2021، منذ تلك اللحظة لم يكن هناك أي جلسة تدريبية أو مباراة واحدة لم يقدم فيها كل شيء لليوفي.

ولعب الدولي الإيطالي 103 مباراة مع السيدة العجوز، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 8.

وانضم لوكاتيلي إلى يوفنتوس قادما من ساسولو في صيف عام 2021 معارا لمدة عامين مع أحقية شراء مقابل 35 مليون يورو.

ووقع لوكاتيلي آنذاك على عقد يربطه بيوفنتوس حتى عام 2026.

هذا بالإضافة لاتفاق يوفنتوس مع ساسولو على دفع 12 مليون و500 ألف يورو كحوافز وإضافات.

ويعد لوكاتيللي من ناشئي أتالانتا ومنه انتقل إلى ميلان ثم انضم إلى ساسولو في عام 2018.

وكان لوكاتيلي ضمن كتيبة منتخب إيطاليا التي توجت بلقب يورو 2020.

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