كرة يد - أحدهما ينتظر الأهلي.. فوكس برلين يهزم الكويت في سوبر جلوب

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 15:41

كتب : محمد سمير

فوكس برلين أمام الكويت - سوبر جلوب لكرة اليد

ينتظر الأهلي مواجهة فوكس برلين الألماني أو الكويت الكويتي في منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وفاز فوكس برلين على الكويت بنتيجة 37-28 ليتصدر مجموعته ويضمن التاهل إلى نصف نهائي "سوبر جلوب".

وسيلتقي الأهلي وبرشلونة مساء اليوم الخميس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتأهل الفائز إلى نصف النهائي.

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وسيخوض الخاسر مباريات الملحق لتحديد المراكز بين الخامس والثامن.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد نقطتين متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف.

وسيلعب الأهلي امام فوكس برلين في نصف النهائي حال تخطيه عقبة برشلونة.

فيما سيواجه المارد الاحمر نظيره الكويتي في تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن حال الخسارة من برشلونة.

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وتقام البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 7 لـ 12 نوفمبر الجاري.

ويعد برشلونة أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، وخسر نهائي آخر نسختين ضد ماجديبورج الألماني.

فيما يعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

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