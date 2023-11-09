النجم الرابع - ريال مدريد يمدد تعاقد فالفيردي

أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقد فيدي فالفيردي لاعب وسط الفريق حتى موسم 2029.

يأتي تجديد تعاقد فالفيردي ضمن خطة ريال مدريد في الحفاظ على نجومه الشباب والتي بدأت بتجديد تعاقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم وصلت إلى مواطنه رودريجو ثم إدواردو كامافينجا.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "اتفق نادي ريال مدريد وفيدي فالفيردي على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2029".

وأضاف البيان "وصل فالفيردي إلى ريال مدريد في يوليو 2016، عندما كان عمره 18 عامًا فقط. في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، أصبح بالفعل أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم".

ولعب لاعب منتخب أوروجواي 220 مباراة للملكي، سجل فيها 19 هدفا.

وفاز فالفيردي بـ9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري الإسباني، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني.

وظهر فالفيردي في 16 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد وسجل هدفا وصنع 3.

من هو فالفيردي؟

صاحب الـ25 عاما ولد في مونتيفيديو وهو الابن الثاني في العائلة.

بعمر الثالثة ظهرت رغبته الشديدة في لعب كرة القدم وسجلته أسرته في أكاديمية صغيرة في العاصمة، وبدأ باللعب بعمر الخامسة مع الأطفال الذين يبلغون السادسة فيما فوق.

وفي 2008 حظى بفرصة خوض الاختبار في بنيارول وخاض التجربة رفقة والدته، فجذب الأنظار بسبب سرعته وانضم للفريق.

في 2015 لعب رفقة قدوته دييجو فورلان في بنيارول وحصدا سويا لقب الدوري الأوروجوياني.

بعد عام انتقل لصفوف ريال مدريد للشباب.