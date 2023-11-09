اسكواش - نهائي مصري للرجال ونور الطيب في سيدات كأس ماليزيا
الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 14:48
كتب : محمد سمير
حجز الثنائي المصري مصطفى عسل وكريم عبد الجواد مقعديهما في كأس ماليزيا للرجال.
فيما ستلعب نور الطيب لاعبة وادي دجلة أمام الماليزية راتشيل أرنولد في نهائي السيدات.
وتأهل كريم عبد الجواد للمباراة النهائية عقب الفوز على الماليزي إيان يو بنتيجة 3-0.
وتغلب مصطفى عسل على الهندي راميت تاندون بالنتيجة ذاتها.
ويلعب عسل أمام كريم عبد الجواد غدا الجمعة في الساعة 11 ظهرا في المباراة النهائية للرجال.
بينما فازت نور الطيب على لماليزية سيفاسنجاري سوبرامينيام بنتيجة 3-1.
وتلعب نور الطيب أمام الماليزية راتشيل أرنولد في تمام الاسعة 10:00 صباحا ضمن نهائي السيدات.
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