Gaming - الإعلان عن موعد ظهور GTA 6

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

GTA 5

أعلنت شركة Rockstar Games رسمياً أنها ستطلق أخيراً عرضها المرتقب للكشف عن لعبة GTA 6 الجديدة في ديسمبر 2023، وذلك بعد 10 سنوات على طرح GTA 5.

تم الكشف عن الأنباء في منشور على Rockstar Newswire، وبالتالي أكد المطور الشائعات التي ظهرت في وقت سابق من شهر نوفمبر بأنه سيشارك أول نظرة رسمية على اللعبة الشهر المقبل.

ستوديو Rockstar كان قد أعلن أن اللعبة قيد التطوير حاليا ولكنه لم يعلن موعد طرحها النهائي.

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وقد يطرح الإعلان الدعائي للعبة في الشهر المقبل خلال حفل توزيع جوائز Game Awards يوم 7 ديسمبر.

ولم تشارك Rockstar الكشف الكامل عن اللعبة كما كان متوقعا، لكنها قالت أنها متحمسة للغاية لظهور GTA 6 لأول مرة: "نحن متحمسون للغاية لنخبركم أننا سنصدر في مطلع ديسمبر العرض الأول للعبة Grand Theft Auto القادمة. إننا نتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من مشاركة هذه التجارب معكم جميعاً".

وأضافت Rockstar: "بفضل الدعم المذهل من لاعبينا في جميع أنحاء العالم، أتيحت لنا الفرصة لإنشاء ألعاب نحن متحمسون لها حقاً، بدونكم لم يكن أي من هذا ممكناً، ونحن ممتنون جداً لكم جميعاً لمشاركة هذه الرحلة معنا".

GTA 6 واحدة من أكثر اللعب الإلكترونية المنتظرة في الأوقات المقبلة إذ تأتي بعد أكثر من 10 سنوات على طرح الجزء السابق.

الجزء الخامس من اللعبة كان قد أصدر عام 2013 لأجهزة PS3 وعاصر الأجزاء الأجيال الحالية ولا يزال حتى الآن يلعب بشكل دائم على أجهزة PS5 وX-BOX Series وأجهزة الكومبيوتر.

وتعد GTA 5 من أكثر اللعب مبيعا في تاريخ الألعاب الإلكترونية.

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