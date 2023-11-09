البيان الإماراتية: الوحدة قرر إقالة موسيماني

قرر نادي الوحدة الإماراتي إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حسب جريدة البيان الإماراتية.

النتائج المتذبذبة والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم الحالي كانا السبب في إقالة موسيماني، وذلك على الرغم من تحقيق الفريق الفوز في آخر مباراتين على حساب اتحاد كلباء وعجمان.

وأوضح التقرير أن إدارة الوحدة قررت الانفصال رسميا عن موسيماني وإسناد المهمة إلى الهولندي آرنو بويتنويج مدرب فريق الرديف.

وبذلك يعود بويتنويج لقيادة الفريق الأول مرة أخرى بعدما قاد الفريق حتى نهاية الموسم الماضي خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز.

وشدد التقرير على أن علاقة الوحدة بموسيماني انتهت، وسيقود بويتنويج تدريبات الفريق اعتباراً من يوم الجمعة، حيث يعود العنابي لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

وأصبح موسيماني الضحية السابعة في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

وغاب موسيماني عن مباراة الوحدة وعجمان الأخيرة في الدوري بسبب وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، قبل أن يخرج من المستشفى عقب تحسن حالته.

وقاد مدرب الأهلي السابق فريق الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

إذ قاد الفريق إلى دور الـ 16 من البطولة العربية التي أقيمت قبل بداية الموسم، وخرج أمام الشباب السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، وخاض 7 مباريات في الدوري، حيث فاز على الجزيرة وحتا واتحاد كلباء وعجمان، وخسر من البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، كما لعب 3 مباريات في الكأس، فاز خلالها على الإمارات في مباراتين، وخسر في ذهاب الدور ربع النهائي أمام الجزيرة.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات.

وكانت جريدة الخليج الإماراتية قد ذكرت يوم الأربعاء أن هناك انقسام في إدارة نادي الوحدة حول مصير المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأوضح التقرير أن مصير موسيماني مع الوحدة في مهب الريح، مع وجود انقسام داخل إدارة النادي حول بقائه أو رحيله.

فهناك من يؤيد فكرة الاستغناء عن موسيماني، بناء على النتائج السلبية، وإضافة إلى غياب الأداء الجيد والمقنع للفريق في الدوري، حسب التقرير.

وهناك من يرى أن موسيماني مدرب جيد، وله بصمته مع كل الأندية التي قام بتدريبها في مقدمتها الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي وأهلي جدة السعودي، ولكن فقط مع الوحدة عانى هو والفريق سوء طالع في أكثر من 3 مباريات خاصة أن الفريق يخلق العديد من الفرص التي تضيع بسبب سوء إنهاء الهجمة أو غياب التوفيق.

وأشار التقرير إلى أن مصير موسيماني، الذي غاب عن مباراة الوحدة الأخيرة أمام عجمان بسبب وعكة صحية، سيتحدد بالبقاء أو الرحيل خلال ساعات.

موسيماني تولى تدريب نادي الوحدة الإماراتي الصيف الماضي.

وذلك بعد رحلة قاد فيها أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي الممتاز، عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي المصري في الموسم قبل الماضي.

موسيماني (59 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

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