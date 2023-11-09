الرياضية: الهلال يستبدل نيمار بظهير أيسر

استقرت إدارة الهلال السعودي على تعليق قيد النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نيمار النادي : الهلال الهلال

وخضع نيمار لعملية جراحية ناجحة بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال استقر على تعليق قيد نيمار في فترة التسجيل الشتوية، واستبداله بلاعب في مركز الظهير الأيسر.

وأوضحت التقارير أن المناقشات الدائرة في الفترة الماضية بين البرتغالي جيسوس، مدرب الفريق، ومسيري النادي، انتهت إلى الاستجابة لطلب الأول بالتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي، وتعليق قيد البرازيلي نيمار مؤقتا في قائمة الفريق التي تضم ثمانية مقاعد للاعبين الأجانب.

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب من المتوقع أن تصل إلى 6 أشهر على الأقل، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في نوفمبر الجاري.

وخرج نيمار متأثرا بإصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وتعرض الهلال لضربة قوية بعدما انتهى موسم نجمه البرازيلي الذي يخوض موسمه الأول مع متصدر الدوري السعودي قادما من باريس سان جيرمان.

وسجل نيمار هدفا وحيدا مع الهلال في شباك نساجي الإيراني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.