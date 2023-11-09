زيزو: لم نحصد لقب كأس مصر بعد.. لكننا وصلنا للنهائي بظروف إعجازية

رفض أحمد مصطفى سيد "زيزو" لاعب الزمالك الإفراط في الفرحة بالتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز المثير على بيراميدز.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر ضد الأهلي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقال زيزو عبر حسابه على إنستجرام: "لم نحصد بطولة كأس مصر بعد، لكننا وصلنا للنهائي بظروف إعجازية".

وأضاف "وضعنا الله في كل الظروف المستحيلة حتى نثبت أنفسنا في حالة الأخذ بالأسباب والاجتهاد".

ضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي ومصطفى فتحي ومحمد حمدي، فيما سجل للزمالك: نبيل عماد وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 21 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.