جدو: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك

أرجع محمد ناجي جدو المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي بيراميدز هزيمة فريقه أمام الزمالك إلى القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وقال جدو عقب المباراة: "المباراة شهدت مهزلة تحكيمية غير مقبولة على الإطلاق من جانب الحكم أحمد الغندور الذي أدار اللقاء".

وأضاف "انفراد فيستون ماييلي في آخر دقائق الشوط الثاني بمرمى الزمالك جاء معه التحاما واضحا من مدافع المنافس لم ينظر إليه الحكم من الأساس أو يستدعيه حكام تقنية الفيديو رغم أن الإعادة واضحة ويوجد بها التحام على قدم المهاجم الذي تعرض خلالها لإصابة قوية وغادر المباراة بسببها".

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم 13 مارس المقبل في نهائي كأس مصر للموسم المنقضي 2022/2023.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخة 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.