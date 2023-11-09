بعد 13 غزرة لـ جروسو.. رابطة الدوري الفرنسي تعلن موعد لقاء مارسيليا وليون

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

إصابة فابيو جروسو

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون التي تأجلت.

وتأجلت المباراة لأجل غير مسمى بعد إلقاء مقذوفات على حافلة ليون تسببت في إصابة فابيو جروسو مدرب ليون في الوجه وتقطيب موضع الجرح بـ 13 غرزة.

وأفادت رابطة الدوري الفرنسي في بيان: "قررت لجنة المسابقات في الدوري الفرنسي لكرة القدم، خلال اجتماعها يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، بعد المعلومات والضمانات التي أرسلت لها، إقامة لقاء مرسيليا وليون، في إطار الجولة العاشرة من الدوري في ملعب فيلودروم يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي".

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وطالب العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي باحتساب مارسيليا خاسرا بنتيجة 3-0 دون إقامة المباراة.

وتقام المباراة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي على ملعب فيلدوروم معقل مارسيليا.

ويحتل مارسيليا المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

فيما يتذيل ليون جدول الترتيب بـ 4 نقاط فقط من 4 تعادلات، حيث لا يزال يبحث عن فوزه الأول.

مارسيليا ليون الدوري الفرنسي
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