رودريجو: أنشيلوتي يستحق الشكر على ما فعله معي

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد × بلباو

وجه رودريجو مهاجم ريال مدريد الشكر لمدربه كارلو أنشيلوتي على ثقته فيه والتي قادت الفريق لضمان التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المهاجم البرازيلي سجل هدفا وصنع مثله في فوز ريال مدريد على سبورتنج براجا 3-0 في رابع جولات مرحلة المجموعات من المسابقة.

وقال رودريجو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد للغاية، سجلنا 3 أهداف وحافظنا على شباكنا خالية".

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وأضاف "أنا سعيد بنجاحي في هز الشباك وإهداء تمريرة حاسمة، لكني أسعد بتأهل ريال مدريد إلى ثمن النهائي".

واختير رودريجو كأفضل لاعب في المباراة.

وواصل "نتمتع بجودة كبيرة عندما نكون بحالة جيدة. أمام براجا سارت الأمور كلها بشكل جيد واتمنى أن نلعب بهذه الوتيرة في المباريات المقبلة".

وأتم "أتقدم بالشكر لكارلو أنشيلوتي. لم أكن في أفضل لحظاتي في فترة ما، لكنه كان إلى جانبي وقال لي أشياء جيدة وشجعني. كان عليّ التسجيل لأشكره".

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الثالثة ليضمن التأهل إلى الدور المقبل.

ويرافق كل من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي ولايبزج الألماني وريال سوسيداد الإسباني إلى دور الـ16.

بينما تجمد رصيد براجا عند النقطة 3 في المركز الثالث.

قبل انطلاق المباراة بدقائق قليلة تعرض كيبا أريزابالاجا حارس مرمى ريال مدريد للإصابة وشارك بدلا منه أندري لونين.

ريال مدريد سبورتنج براجا كارلو أنشيلوتي رودريجو
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