المثلوثي: قاتلنا أمام بيراميدز من أجل جمهور الزمالك

شدد التونسي حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك على أهمية الفوز الذي حققه فريق على حساب بيراميدز.

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات عقب المباراة: "مواجهة بيراميدز كانت صعبة ولكن الإصرار والروح القتالية لجميع اللاعبين كانت السبب فى الفوز".

وأضاف "بيراميدز يضم لاعبين مميزين ولكننا نملك روح الفانلة البيضاء والهدف الأول المبكر لبيراميدز أربك حساباتنا، وأضعنا العديد من الفرص ونشكر الله على هذا الفوز والتأهل للنهائي".

وأتم "كنا نريد اسعاد الجماهير من الدقيقة الأولى، وأهدرنا عدة فرص ولكن فى النهاية تكلل مجهودنا بالفوز".

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم 13 مارس المقبل في نهائي كأس مصر للموسم المنقضي 2022/2023.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخة 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.