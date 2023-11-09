رد رسمي من بيراميدز على مفاوضات أحمد فتوح

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 10:58

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة تفاوض ناديه مع أحمد فتوح لاعب الزمالك.

وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال سعيد عبر قناة "صدى البلد": "أحمد فتوح خارج حسابات بيراميدز".

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وأوضح "لا يوجد جديد في مفاوضات تجديد تعاقد محمد حمدي، ولدينا ثقة في استمراره مع بيراميدز".

وأضاف"لم يحدث أي تواصل من الزمالك لضم أحمد الشناوي، أعتقد أنهم سيحاولون حل مشكلة إيقاف القيد أولا قبل التفكير في التفاوض".

وعن الخسارة من الزمالك قال: "قدمنا مبارا كبيرة أمام الزمالك وكنا الأقرب للتأهل ولكن هناك استياء من الأداء التحكيمي، ومن الممكن أن يتخذ الحكم قرارات تؤثر على نتيجة المباراة".

وأتم "بالطبع نشعر بالضيق والحزن، وننتظر قرار مجلس الإدارة حول تقديم شكوى من عدمه".

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخة 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.

الزمالك كأس مصر بيراميدز
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