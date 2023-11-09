مواعيد مباريات الخميس 8 نوفمبر - الأهلي وبرشلونة في مونديال اليد.. وليفربول يواجه تولوز

يلتقي اليوم الأهلي ضد برشلونة في منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

فيما يلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد تولوز الفرنسي ضمن رابع جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الأوروبي

ليفربول × تولوز.. في تمام الساعة 7:45 مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أياكس أمستردام × برايتون.. في تمام الساعة 7:45.

سلافيا براج × روما.. في تمام الساعة 7:45.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

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دوري المؤتمر الأوروبي

هلنسكي × آينتراخت فرانكفورت.. في تمام الساعة 7:45.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 الإنجليزية.

أستون فيلا × ألكمار.. في تمام الساعة 10:00 مساء.. وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 9.

كأس العالم لكرة اليد

الأهلي × برشلونة .. في تمام الساعة 6:00 مساء.

الدوري السعودي

الخليج × الطائي.. في تمام الساعة 5:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة SSC SPORT EXTRA 1.

الرائد × الشباب.. في تمام الساعة 5:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة SSC SPORTT 1.

ضمك × الأهلي.. في تمام الساعة 8:00 مساء.. وتذاع المباراة على قناة SSC SPORT 1.