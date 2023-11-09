الكوابيس تتحول لحقيقة.. كوبنهاجن يصعق مانشستر يونايتد وتأهل بايرن ميونيخ لـ 16 دوري الأبطال

حقق كوبنهاجن فوزا مثيرا على مانشستر يونايتد وقلب تأخره إلى انتصار بنتيجة 4-3، فيما تأهل بايرن ميونيخ لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على جالاتاسراي التركي بنتيجة 2-1.

ولأول مرة يخسر مانشستر يونايتد لقاءً في دوري أبطال أوروبا بعد تقدمه بهدفين دون رد.

ولم يحقق الشياطين الحمر أي فوز خارج قواعدهم في دوري أوروبا خلال آخر 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بايرن ميونيخ سادس المتأهلين إلى دور الـ 16 رفقة لايبزج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد وريال سوسيداد الإسباني وإنتر الإيطالي بعد 4 جولات من دور المجموعات.

وتأهل البافاري لدور المجموعات للمرة الـ 20 في تاريخه ولا يسبقه سوى ريال مدريد صاحب الـ 21 تأهلا.

وتصدر البافاري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وأصبح كوبنهاجن في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع جالاتاسراي الذي تراجع للمركز الثالث.

فيما تذيل مانشستر يونايتد الترتيب برصيد 3 أهداف.

كوبنهاجن × مانشستر يونايتد

رفع جمهور كوبنهاجن قبل بداية اللقاء، تيفو أرسل من خلاله رسالة لفريق مانشستر يونايتد بعنوان "هذا مسرح كوابيسك"، وأشاروا فيها لفوزهم من قبل بنتيجة 1-0 على يونايتد والتي تحققت في 2006.

"مسرح الكوابيس" 🫢 جماهير كوبنهاجن ترحب بمانشستر يونايتد على طريقتهم الخاصة#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/vAAtKCJfzA — FilGoal (@FilGoal) November 8, 2023

تقدم يونايتد مبكرا عن طريق رامسوس هويلوند في الدقيقة 3 بعد عرضية سكوت ماكتوميناي.

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وتوقفت المباراة ما يقارب 4 دقائق بسبب إصابة جوني إيفانز وشارك رافائيل فاران العائد من الإصابة.

وفي الدقيقة 28 أضاف هويلوند الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدة مرتدة من الحارس عن طريق أليخاندرو جارناتشو.

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وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن يونايتد حسم الأمور وسيعود لملعبه بـ 3 نقاط جاء ما لم يكن في الحسبان.

أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ماركوس راشفورد في الدقيقة 42 بعد تدخل متهور على قدم لاعب كوبنهاجن أمام منطقة جزاء فريقه.

الحكم احتسب 13 دقيقة وقتا بدلا من الضائع وفيها جاءت كل الإثارة خلال الشوط الأول.

سجل محمد اليونيسي الهدف الأول وقلص الفارق بعد عرضية من دييجو جونسفاليش في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد لمسة يد على رافائيل فاران.

وأودع جونسفاليش الركلة في شباك أونانا بنجاح مسجلا التعادل لينتهي الشوط الأول بتعادل وعودة لأصحاب الأرض متأخرة للغاية.

واحتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح الشياطين الحمر انبرى لها برونو فيرنانديز وأودعها في الشباك في الدقيقة 69.

هنا أيضا قد تظن أن في طريقها للشياطين الحمر، لكن أصحاب الأرض أشعلوا الأجواء في الدقائق الأخيرة.

سجل لوكاس لارجير هدفا في الدقيقة 83 بعد عرضية راسموس فالك.

وبعد 5 دقائق سجل روني برادجي هدف الفوز القاتل للفايكنج في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة على الطائر في شباك أونانا.

وكاد هاري ماجواير أن يخطف فرصة التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن العارضة منعتها، لتعلن فوز كوبنهاجن.

بايرن ميونيخ × جالاتاسراي

سجل باريس يلماز هدفا في الدقيقة 62 لصالح جالاتاسراي ألغي بداعي وجود تسلل على ماورو إيكاردي أثناء صناعة الهدف.

وانتظر هاري كين لحسم بطاقة العبور في آخر 10 دقائق من عمر اللقاء.

وسجل كين هدفا ألغي في البداية بسبب التسلل، وبعد مراجعة تقنية الفيديو لما يقارب 4 دقائق احتسب الحكم الهدف لصالح الهداف الإنجليزي.

وفي الدقيقة أضاف كين الهدف الثاني بعدما حوّل عرضية ماتياس تيل في الشباك.

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وأهدر توماس مولر فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وقلص سيدريك بوكامبو النتيجة بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعد بينية رائعة من سيرخيو أوليفيرا، لتنتهي المباراة بفوز البافاري وتأهله لدور الـ 16.