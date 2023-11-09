الكوابيس تتحول لحقيقة.. كوبنهاجن يصعق مانشستر يونايتد وتأهل بايرن ميونيخ لـ 16 دوري الأبطال
الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 00:35
كتب : FilGoal
حقق كوبنهاجن فوزا مثيرا على مانشستر يونايتد وقلب تأخره إلى انتصار بنتيجة 4-3، فيما تأهل بايرن ميونيخ لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على جالاتاسراي التركي بنتيجة 2-1.
ولأول مرة يخسر مانشستر يونايتد لقاءً في دوري أبطال أوروبا بعد تقدمه بهدفين دون رد.
ولم يحقق الشياطين الحمر أي فوز خارج قواعدهم في دوري أوروبا خلال آخر 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا.
وأصبح بايرن ميونيخ سادس المتأهلين إلى دور الـ 16 رفقة لايبزج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد وريال سوسيداد الإسباني وإنتر الإيطالي بعد 4 جولات من دور المجموعات.
وتأهل البافاري لدور المجموعات للمرة الـ 20 في تاريخه ولا يسبقه سوى ريال مدريد صاحب الـ 21 تأهلا.
وتصدر البافاري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وأصبح كوبنهاجن في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع جالاتاسراي الذي تراجع للمركز الثالث.
فيما تذيل مانشستر يونايتد الترتيب برصيد 3 أهداف.
كوبنهاجن × مانشستر يونايتد
رفع جمهور كوبنهاجن قبل بداية اللقاء، تيفو أرسل من خلاله رسالة لفريق مانشستر يونايتد بعنوان "هذا مسرح كوابيسك"، وأشاروا فيها لفوزهم من قبل بنتيجة 1-0 على يونايتد والتي تحققت في 2006.
"مسرح الكوابيس" 🫢
جماهير كوبنهاجن ترحب بمانشستر يونايتد على طريقتهم الخاصة#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/vAAtKCJfzA— FilGoal (@FilGoal) November 8, 2023
تقدم يونايتد مبكرا عن طريق رامسوس هويلوند في الدقيقة 3 بعد عرضية سكوت ماكتوميناي.
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👏⚽️ هويلوند يسجّل هدفه الثاني ويمنح التقدّم 2-صفر لمانشستر يونايتد!!! #دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_يونايتد | #كوبنهاغن pic.twitter.com/TCvbvkDCBB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
وتوقفت المباراة ما يقارب 4 دقائق بسبب إصابة جوني إيفانز وشارك رافائيل فاران العائد من الإصابة.
وفي الدقيقة 28 أضاف هويلوند الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدة مرتدة من الحارس عن طريق أليخاندرو جارناتشو.
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👏⚽️ هويلوند يسجّل هدفه الثاني ويمنح التقدّم 2-صفر لمانشستر يونايتد!!! #دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_يونايتد | #كوبنهاغن pic.twitter.com/TCvbvkDCBB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن يونايتد حسم الأمور وسيعود لملعبه بـ 3 نقاط جاء ما لم يكن في الحسبان.
أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ماركوس راشفورد في الدقيقة 42 بعد تدخل متهور على قدم لاعب كوبنهاجن أمام منطقة جزاء فريقه.
الحكم احتسب 13 دقيقة وقتا بدلا من الضائع وفيها جاءت كل الإثارة خلال الشوط الأول.
سجل محمد اليونيسي الهدف الأول وقلص الفارق بعد عرضية من دييجو جونسفاليش في الدقيقة 45+1.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد لمسة يد على رافائيل فاران.
وأودع جونسفاليش الركلة في شباك أونانا بنجاح مسجلا التعادل لينتهي الشوط الأول بتعادل وعودة لأصحاب الأرض متأخرة للغاية.
🥅⚽️ ديوغو غونسالفيس يشعل اللقاء ويدرك التعادل لكوبنهاغن من ركلة جزاء #دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_يونايتد | #كوبنهاغن pic.twitter.com/cPg8htEOVS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
واحتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح الشياطين الحمر انبرى لها برونو فيرنانديز وأودعها في الشباك في الدقيقة 69.
هنا أيضا قد تظن أن في طريقها للشياطين الحمر، لكن أصحاب الأرض أشعلوا الأجواء في الدقائق الأخيرة.
سجل لوكاس لارجير هدفا في الدقيقة 83 بعد عرضية راسموس فالك.
EQUALISER!!!
It's 3-3 in Copenhage as Lukas Lerager scores at the back post.
WHAT. A. GAME.#beINUCL #MUFC #CPHMUN pic.twitter.com/kMEJIjFLBn— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 8, 2023
وبعد 5 دقائق سجل روني برادجي هدف الفوز القاتل للفايكنج في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة على الطائر في شباك أونانا.
🔥🔥 كوبنهاغن يقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_يونايتد | #كوبنهاغن #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/WpV0MIFPDQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
وكاد هاري ماجواير أن يخطف فرصة التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن العارضة منعتها، لتعلن فوز كوبنهاجن.
بايرن ميونيخ × جالاتاسراي
سجل باريس يلماز هدفا في الدقيقة 62 لصالح جالاتاسراي ألغي بداعي وجود تسلل على ماورو إيكاردي أثناء صناعة الهدف.
وانتظر هاري كين لحسم بطاقة العبور في آخر 10 دقائق من عمر اللقاء.
وسجل كين هدفا ألغي في البداية بسبب التسلل، وبعد مراجعة تقنية الفيديو لما يقارب 4 دقائق احتسب الحكم الهدف لصالح الهداف الإنجليزي.
وفي الدقيقة أضاف كين الهدف الثاني بعدما حوّل عرضية ماتياس تيل في الشباك.
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هاري كين يهز شباك غلطة سراي بالهدف الثاني 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #بايرن_ميونيخ | #غلطة_سراي pic.twitter.com/wUuanyUUrE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
وأهدر توماس مولر فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.
وقلص سيدريك بوكامبو النتيجة بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعد بينية رائعة من سيرخيو أوليفيرا، لتنتهي المباراة بفوز البافاري وتأهله لدور الـ 16.