الكوابيس تتحول لحقيقة.. كوبنهاجن يصعق مانشستر يونايتد وتأهل بايرن ميونيخ لـ 16 دوري الأبطال

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 00:35

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - كوبنهاجن

حقق كوبنهاجن فوزا مثيرا على مانشستر يونايتد وقلب تأخره إلى انتصار بنتيجة 4-3، فيما تأهل بايرن ميونيخ لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على جالاتاسراي التركي بنتيجة 2-1.

ولأول مرة يخسر مانشستر يونايتد لقاءً في دوري أبطال أوروبا بعد تقدمه بهدفين دون رد.

ولم يحقق الشياطين الحمر أي فوز خارج قواعدهم في دوري أوروبا خلال آخر 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بايرن ميونيخ سادس المتأهلين إلى دور الـ 16 رفقة لايبزج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد وريال سوسيداد الإسباني وإنتر الإيطالي بعد 4 جولات من دور المجموعات.

وتأهل البافاري لدور المجموعات للمرة الـ 20 في تاريخه ولا يسبقه سوى ريال مدريد صاحب الـ 21 تأهلا.

وتصدر البافاري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وأصبح كوبنهاجن في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع جالاتاسراي الذي تراجع للمركز الثالث.

فيما تذيل مانشستر يونايتد الترتيب برصيد 3 أهداف.

كوبنهاجن × مانشستر يونايتد

رفع جمهور كوبنهاجن قبل بداية اللقاء، تيفو أرسل من خلاله رسالة لفريق مانشستر يونايتد بعنوان "هذا مسرح كوابيسك"، وأشاروا فيها لفوزهم من قبل بنتيجة 1-0 على يونايتد والتي تحققت في 2006.

تقدم يونايتد مبكرا عن طريق رامسوس هويلوند في الدقيقة 3 بعد عرضية سكوت ماكتوميناي.

وتوقفت المباراة ما يقارب 4 دقائق بسبب إصابة جوني إيفانز وشارك رافائيل فاران العائد من الإصابة.

وفي الدقيقة 28 أضاف هويلوند الهدف الثاني بعد متابعة لتسديدة مرتدة من الحارس عن طريق أليخاندرو جارناتشو.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن يونايتد حسم الأمور وسيعود لملعبه بـ 3 نقاط جاء ما لم يكن في الحسبان.

أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ماركوس راشفورد في الدقيقة 42 بعد تدخل متهور على قدم لاعب كوبنهاجن أمام منطقة جزاء فريقه.

الحكم احتسب 13 دقيقة وقتا بدلا من الضائع وفيها جاءت كل الإثارة خلال الشوط الأول.

سجل محمد اليونيسي الهدف الأول وقلص الفارق بعد عرضية من دييجو جونسفاليش في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد لمسة يد على رافائيل فاران.

وأودع جونسفاليش الركلة في شباك أونانا بنجاح مسجلا التعادل لينتهي الشوط الأول بتعادل وعودة لأصحاب الأرض متأخرة للغاية.

واحتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح الشياطين الحمر انبرى لها برونو فيرنانديز وأودعها في الشباك في الدقيقة 69.

هنا أيضا قد تظن أن في طريقها للشياطين الحمر، لكن أصحاب الأرض أشعلوا الأجواء في الدقائق الأخيرة.

سجل لوكاس لارجير هدفا في الدقيقة 83 بعد عرضية راسموس فالك.

وبعد 5 دقائق سجل روني برادجي هدف الفوز القاتل للفايكنج في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة على الطائر في شباك أونانا.

وكاد هاري ماجواير أن يخطف فرصة التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن العارضة منعتها، لتعلن فوز كوبنهاجن.

بايرن ميونيخ × جالاتاسراي

سجل باريس يلماز هدفا في الدقيقة 62 لصالح جالاتاسراي ألغي بداعي وجود تسلل على ماورو إيكاردي أثناء صناعة الهدف.

وانتظر هاري كين لحسم بطاقة العبور في آخر 10 دقائق من عمر اللقاء.

وسجل كين هدفا ألغي في البداية بسبب التسلل، وبعد مراجعة تقنية الفيديو لما يقارب 4 دقائق احتسب الحكم الهدف لصالح الهداف الإنجليزي.

وفي الدقيقة أضاف كين الهدف الثاني بعدما حوّل عرضية ماتياس تيل في الشباك.

وأهدر توماس مولر فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وقلص سيدريك بوكامبو النتيجة بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعد بينية رائعة من سيرخيو أوليفيرا، لتنتهي المباراة بفوز البافاري وتأهله لدور الـ 16.

مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا جالاتاسراي كوبنهاجن
نرشح لكم
رودريجو: أنشيلوتي يستحق الشكر على ما فعله معي بمشاركة النني.. أرسنال ينفرد بالصدارة.. وآيندهوفن يشعل صراع المركز الثاني إلى دور الـ16.. ريال مدريد يهزم براجا بثلاثية في غياب بيلينجهام يونيون برلين يقدم هدية لريال مدريد.. وسوسيداد يفوز على بنفيكا بثلاثية انتهت دوري الأبطال - بايرن (2) (1) جالاتاسراي وكوبنهاجن (4) (3) مانشستر يونايتد.. تأهل البافاري انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (3)-(0) براجا.. أرسنال (2)-(0) إشبيلية.. تأهل الملكي تشكيل أرسنال - ثلاثي هجومي ضد إشبيلية.. والنني على الدكة تشكيل مانشستر يونايتد – هويلاند يقود الهجوم أمام كوبنهاجن في دوري الأبطال
أخر الأخبار
كلوب: هذا الخطأ سبب خسارة ليفربول.. ولا يمكننا الفوز إن كررناه 9 ساعة | الكرة الأوروبية
ميسي: مشاهدة زيدان كانت تؤلمني.. وزيزو يرد: هذا ما كان يميزه عني 10 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - حارس الأهلي لـ في الجول: فخور بما قدمناه ضد برشلونة.. وسنلعب للفوز في القادم 10 ساعة | كرة يد
بالتعاون مع "لا ليجا".. ميدو يستعيد ذكريات هدفه الذي أهدى اللقب لـ ريال مدريد 10 ساعة | الدوري الإسباني
Gaming - أفضل 10 ألعاب جديدة متوفرة على متجر Steam 10 ساعة | Gamers
الدوري الأوروبي - بمشاركة صلاح.. ليفربول يتكبد خسارة أمام تولوز ويتمسك بالصدارة 11 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر - بمشاركة مرموش.. رائعة شايبي تنصر فرانكفورت وتقربه من التأهل للدور المقبل 11 ساعة | الكرة الأوروبية
فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 4 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق