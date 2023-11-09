بمشاركة النني.. أرسنال ينفرد بالصدارة.. وآيندهوفن يشعل صراع المركز الثاني

انفرد أرسنال بصدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وفاز أرسنال على إشبيلية بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسجل ليناردو تروسار وبوكايو ساكا هدفي أرسنال في شباك إشبيلية في المباراة التي أقيمت على استاد الإمارات.

وشهدت المباراة عودة النجم الدولي المصري، محمد النني للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

محمد النني عاد للظهور في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ آخر مشاركة ضد بازل بتاريخ 6 ديسمبر 2016.

وسجل ليوناردو التسجيل لصالح المدفعجية عند الدقيقة 26 مستفيدا من تمريرة بوكايو ساكا.

وواصل أرسنال سيطرته على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بهدف دون رد.

وعزز بوكايو ساكا تقدم أرسنال وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 64 بعد تمريرة مارتينلي.

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الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد إشبيلية عند نقطتين في المركز الرابع.

3 نقاط ثمينة

وفي المجموعة ذاتها أشعل آيندهوفين صراع المركز الثاني بعدما تغلب على لانس بهدف دون رد وتساوى الفريقين برصيد 5 نقاط.

وسجل لوك دي يونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 مستغلا تمريرة جون باكايوكو.

وحصل مورجان جيلافوجي لاعب لانس على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.