سامسون: شعوري مختلف بعد العودة للمشاركة والتهديف

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

هدف واحتفال سامسون أكينيولا بهدف الزمالك الثاني ضد بيراميدز

أعرب سامسون أكينولا المهاجم البنيني لنادي الزمالك، عن سعادته بالعودة للمشاركة في المباريات رفقة الفريق الأبيض والمساهمة في تحقيق الفوز على حساب بيراميدز.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر ضد الأهلي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكل فريق.

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وقال سامسون أكينولا في تصريحات عقب المباراة: "سعيد للغاية بمساعدة فريقي اليوم في تحقيق الفوز".

وأضاف "لدي شعور مختلف اليوم عقب عودتي للمشاركة وتسجيل هدف ساهم في تحقيق الفوز على منافس قوي ".

وأحرز سامسون أكينولا هدف الزمالك الثاني في لقاء اليوم، ليدرك التعادل لفريقه، وذلك بعد مشاركته بديلا في أخر الدقائق من وقت اللقاء الأصلي.

هدف سامسون أكينيولا هو الثاني له فقط بقميص الزمالك، والأول منذ 22 أكتوبر 2022، أي قبل سنة و16 يوما.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم 13 مارس المقبل في نهائي كأس مصر للموسم المنقضي 2022/2023.

الزمالك كأس مصر بيراميدز سامسون أكينيولا
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