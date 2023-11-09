نبيل عماد: قدمنا مباراة كبيرة لأننا الزمالك.. والهدف المبكر أربك حساباتنا

ثمن نبيل عماد لاعب وسط الزمالك فوز فريقه المثير على بيراميدز ضمن نصف نهائي كأس مصر.

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وقال نبيل عماد عبر موقع ناديه: "قدمنا مباراة كبيرة لأننا نحمل قميص الزمالك ونلعب حتى الدقيقة الأخيرة، وكنا نرغب في التأهل لإسعاد الجماهير وأشكرهم على الدعم والمساندة".

وشدد "اللقاء كان ممتعا بالنسبة لنا كلاعبين وكان من الواضح للجميع بأننا نرغب في تحقيق الفوز ولكن الهدف الأول تسبب فى إرباك اللاعبين، وأهدرنا العديد من الفرص لكننا نجحنا بالتأهل فى النهاية".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024".

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3. فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0. ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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