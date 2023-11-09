إلى دور الـ16.. ريال مدريد يهزم براجا بثلاثية في غياب بيلينجهام

تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على سبورتنج براجا البرتغالي في دور المجموعات.

وفاز ريال مدريد على براجا بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة من المجموعات، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الثالثة ليضمن التأهل إلى الدور المقبل.

ويرافق كل من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وآر بي لايبزج الألماني وريال سوسيداد الإسباني إلى دور الـ16.

بينما تجمد رصيد براجا عند النقطة 3 في المركز الثالث.

قبل انطلاق المباراة بدقائق قليلة تعرض كيبا أريزابالاجا حارس مرمى ريال مدريد للإصابة وشارك بدلا منه أندري لونين.

وتواجد النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، وذلك بعدما تعرض للإصابة في مباراة الدوري الإسباني الماضية ضد رايو فايكانو.

وبدأت المباراة مشتعلة مبكرا بعدما حصل براجا على ركلة جزاء في الدقيقة 4 بعد خطأ من لوكاس فاسكيز.

وتقدم ألفارو ديالو لتسديد ركلة الجزاء لكن الحارس لونين تصدى له ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.

ونجح براهيم دياز في تسجيل هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى.

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في الشوط الثاني أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 58 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع براجا.

واختتم البرازيلي رودريجو ثلاثية ريال مدريد في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة من أعلى حارس المرمى.

وانتهت المباراة دون أن يشارك بيلينجهام الذي ظل طوال اللقاء على مقاعد البدلاء.

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في مباراة أخرى بالمجموعة الرابعة فاز إنتر ميلان الإيطالي على سالزبورج النمساوي بهدف دون رد.

وجاء هدف فوز إنتر ميلان في الدقيقة 85 من ركلة جزاء بقدم لاوتارو مارتينيز.

ورفع إنتر رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بالتساوي مع ريال سوسيداد المتصدر وبفارق الأهداف عنه.

وتجمد رصيد سالزبورج عند النقطة 3 في المركز الثالث.