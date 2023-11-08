مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي بعد هدف بيراميدز ضد الزمالك

يرى عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز، إن مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، حملت مهزلة تحكيمية غير مقبولة.

وقال عمر مدحت في تصريحات لمركز بيراميدز الإعلامي: "الحكم تحامل على بيراميدز بصورة واضحة وكان سببا مباشرا في خسارة الفريق للقاء رغم قتال اللاعبين حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف "الفريق قاتل في ظل حالة طرد ظالمة اضطرّ معها الفريق لاستكمال أحداث المباراة منقوصا ورغم ذلك كان الأفضل في كل شيء".

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المدير التجاري أكمل "المباراة وما حدث بها من أخطاء تحكيمية فجة تعطي انطباعا سيئا للغاية عن الكرة المصرية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التواجد والاستثمار في مجال الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن منظومة التحكيم بها خلل واضح رغم توافر تقنية الفيديو".

واستمر "من المفترض أن تساعد تقنية الفيديو الحكام في توفير العدالة المطلوبة، ولكن الحكام والفيديو يرتكبون الكثير من الأخطاء غير المقبولة وكلها كانت موجهة ضد بيراميدز فقط خلال المباراة".

مدحت أتم "أي مستثمر يرغب في التواجد بكرة القدم المصرية وبعد مشاهدة مستوى التحكيم السيء وما حدث خلال لقاء نصف النهائي سيراجع نفسه كثيرا في تلك الخطوة".

كان الزمالك قد فاز على بيراميدز بركلات الترجيح وتأهل إلى نهائي كأس مصر للموسم المنقضي 2022/2023 بعد التعادل في زمن المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق بعد لقاء ماراثوني.

ويلعب الزمالك مع الأهلي في نهائي البطولة خلال شهر مارس المقبل.

الزمالك كأس مصر بيراميدز
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