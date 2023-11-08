كرة يد - بقيادة ممدوح هاشم.. الخليج ينتصر ويتأهل لملحق سوبر جلوب
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 23:52
كتب : محمد سمير
انتصر الخليج السعودي بنتيجة 48-26 على جامعة كوينزلاند الأسترالي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، سوبر جلوب.
وتقام البطولة بين 7 و12 نوفمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.
وسجل المحترف المصري محمد ممدوح هاشم 3 أهداف في فوز فريقه الخليج.
ويحتل الخليج المركز الثاني ترتيب مباريات المجموعة الثالثة برصيد نقطتين.
وسينافس الخليج على المراكز من الخامس للثامن في ملحق البطولة.
وخسر الخليج مباراته الأولى ضد ماجديبورج الألماني حامل لقب آخر نسختين بنتيجة 29-20.
فيما يتذيل الفريق الأسترالي الترتيب بدون رصيد قبل لقاء الفريق الألماني.
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