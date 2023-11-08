فتح الله: سيناريو الهزيمة أمام الزمالك كان قاسيا

يرى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز إن سيناريو مباراة الزمالك كان قاسيا.

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وقال فتح الله في مؤتمر صحفي: "توقيت الأهداف كان صعبا، خاصة أن الفريق استكمل المباراة بعد طرد أحمد توفيق بعشرة لاعبين. جميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم في اللقاء".

وأضاف "تمنينا تحقيق الفوز في اللقاء لأنها البطولة الأقرب خلال الموسم، لكن كان هناك سيناريو قاسي آخر ينتظرنا في ركلات الترجيح".

وأتم "كنا نعلم قبل المباراة أن الزمالك سيكون ندا قويا بعد تغيير الجهاز الفني، بالإضافة إلى المساندة الجماهيرية الكبيرة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024".