ممدوح عيد: لن ينصلح حال كرة القدم دون حساب الحكام

هاجم ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وكتب ممدوح عيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام تفجر ولا تحاسب".

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.