ممدوح عيد: لن ينصلح حال كرة القدم دون حساب الحكام
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 23:34
كتب : حامد وجدي
هاجم ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.
وكتب ممدوح عيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام تفجر ولا تحاسب".
وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.
وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.
وسيكون النهائي رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.
نرشح لكم
تقاسما كل شيء في 20 نهائي.. من سيفض الشراكة بين الأهلي والزمالك بـ كأس مصر 2023؟ أحمد سليمان: الزمالك ينافس على 4 بطولات في الموسم الجاري هشام نصر: مكافأة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين أفشة: لا أهتم بالأرقام الفردية.. وقميصي "ميغلاش" على فلسطين الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. والقنوات الناقلة ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. مابولولو في الصدارة ورباعي في المركز الثاني تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعمرو السيسي أساسي ضد بيراميدز