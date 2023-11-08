ممدوح عيد: لن ينصلح حال كرة القدم دون حساب الحكام

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 23:34

كتب : حامد وجدي

ممدوح عيد

هاجم ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وكتب ممدوح عيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام تفجر ولا تحاسب".

أخبار متعلقة:
في انتظار القمة الـ 21.. الزمالك يتفوق على بيراميدز بسيناريو ماراثوني ويصل لنهائي كأس مصر عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك هشام نصر: مكافأة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.

الزمالك كأس مصر ممدوح عيد بيراميدز
نرشح لكم
تقاسما كل شيء في 20 نهائي.. من سيفض الشراكة بين الأهلي والزمالك بـ كأس مصر 2023؟ أحمد سليمان: الزمالك ينافس على 4 بطولات في الموسم الجاري هشام نصر: مكافأة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين أفشة: لا أهتم بالأرقام الفردية.. وقميصي "ميغلاش" على فلسطين الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. والقنوات الناقلة ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. مابولولو في الصدارة ورباعي في المركز الثاني تشكيل الزمالك – أوباما مهاجم صريح.. وعمرو السيسي أساسي ضد بيراميدز
أخر الأخبار
الكوابيس تتحول لحقيقة.. كوبنهاجن يصعق مانشستر يونايتد وتأهل بايرن ميونيخ لـ 16 دوري الأبطال 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة النني.. أرسنال ينفرد بالصدارة.. وآيندهوفن يشعل صراع المركز الثاني 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سامسون: شعوري مختلف بعد العودة للمشاركة والتهديف 36 دقيقة | الكرة المصرية
نبيل عماد: قدمنا مباراة كبيرة لأننا الزمالك.. والهدف المبكر أربك حساباتنا 45 دقيقة | الكرة المصرية
إلى دور الـ16.. ريال مدريد يهزم براجا بثلاثية في غياب بيلينجهام 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 53 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - بقيادة ممدوح هاشم.. الخليج ينتصر ويتأهل لملحق سوبر جلوب 57 دقيقة | كرة يد
فتح الله: سيناريو الهزيمة أمام الزمالك كان قاسيا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع