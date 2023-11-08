عواد: غير راض عن مستواي أمام بيراميدز.. ولاعبو الزمالك كانوا رجالا

يرى محمد عواد حارس مرمى الزمالك أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال مواجهة بيراميدز.

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وقال عواد عبر أون تايم سبورتس: "أشكر لاعبي الزمالك على عودتهم في النتيجة بعد التأخر في أكثر من مرة. مررنا بظروف صعبة خلال العامين الماضيين وجمهور الفريق كان لعب دورا هاما".

وأضاف "غير راض عن مستواي الشخصي في المباراة. دائما أحاول أن أساعد فريقي ولكني اليوم لم أكن موفقا أتحمل مسؤولية الأهداف التي سكنت شباكي، ولكن الحمد لله في النهاية على توفيقي خلال ركلات الجزاء".

وأتم "تابعت لاعبي بيراميدز وطريقة تسديدهم ركلات الجزاء قبل المباراة وهذا ساعدني في التصدي للركلتين".

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.