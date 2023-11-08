أحمد سليمان: الزمالك ينافس على 4 بطولات في الموسم الجاري

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن لاعبي فريقه يسحقون الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر نظرا لالتزامهم.

وقال سليمان عقب المباراة لقناة ناديه: "الفوز يستحقه اللاعبين الملتزمين وبعد جلسة شيكابالا معهم قبل مباراة بيراميدز شعرت بتحملهم المسؤولية حتى من كان بعيدا عن المشاركة لفترة طويلة مثل عبد الشافي وعبد الله جمعة".

وأضاف "معتمد جمال تحمل المسؤولية في وقت صعب جدا وكان على قدر الثقة".

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وواصل "نفكر في الدوري وبطولة إفريقيا والموسم لا يزال طويلا ولا يوجد مستحيل وأمامنا 4 بطولات ننافس عليها".

وأتم تصريحاته "أي قرار يتخذه مجلس الإدارة يكون في مصلحة الزمالك".

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.

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