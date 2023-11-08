معتمد جمال: لم أترك المقاولون لأجل الزمالك.. والبعض غير قادر على تسديد ركلات الجزاء

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 22:57

كتب : FilGoal

معتمد جمال - المدير الفني المؤقت لـ الزمالك

أعرب معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت في الزمالك عن سعادته البالغة عقب الفوز على بيراميدز.

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وقال معتمد جمال عبر أون تايم سبورتس: "أشكر لاعبي الزمالك على مجهودهم الكبير في المباراة وتحاملهم. ألتمس العذر لبعض اللاعبين لغيابهم عن المشاركة منذ فترة طويلة".

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وأضاف "كان لدي آمل حتى آخر دقيقة أننا نستطيع تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية. أحدثنا بعض التغييرات في التشكيل وطرية اللعب بشكل اضطراري نظرا لضيق الوقت".

وتابع "ألبي نداء الزمالك في أي وقت وهذا حقه علينا. لم أترك المقاولون العرب من أجل تولي المهمة وعلمت بتكليفي قبل يومين من مواجهة بيراميدز".

وشدد "تدربنا على ركلات الترجيح خلال اليومين الماضيين. "كان في لاعيبة مش قادرة تشوط ضربة الجزاء في التمرين".

وأتم "علينا الاحتفال في الوقت الحالي بالتأهل للمباراة النهائية وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وأعلن الزمالك رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام، مع تعيين معتمد جمال مدربا لحين إعادة تشكيل الجهاز الفني.

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

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