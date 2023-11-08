يونيون برلين يقدم هدية لريال مدريد.. وسوسيداد يفوز على بنفيكا بثلاثية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 22:15

كتب : FilGoal

ريال سوسيداد يفوز على بنفيكا بثلاثية

حقق يونيون برلين الألماني النقطة الأولى له في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل يونيون برلين أمام نابولي بهدف لكل فريق في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل ماتيو بوليتانو هدف التقدم لنابولي عند الدقيقة 39، قبل أن يعدل ديفيد فوفانا النتيجة لصالح يونيون برلين.

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التعادل رفع رصيد نابولي إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما رفع يونيون برلين النقطة الأولى.

النادي الألماني قدم هدية لريال مدريد متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط قبل خوضه مواجهة سبورتنج براجا صاحب الـ3 نقاط.

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ثلاثية سوسيداد

وفي المجموعة الرابعة حقق ريال سوسيداد فوزا ثمينا على بنفيكا بنتيجة 3-1 في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميكيل ميرينو وميكيل أويارزابال وأندير بارينتشيا أهداف ريال سوسيداد، فيما قلص رفا سيلفا النتيجة وسجل هدف بنفيكا الوحيد.

الفوز رفع رصيد سوسيداد إلى 10 نقاط في صدارة المجموع الرابعة، فيما استمر بنفيكا بدون نقاط.

ويلعب إنتر ميلان صاحب الـ7 نقاط ضد سالزبورج برصيد 3 نقاط ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة ذاتها.

نابولي بنفيكا دوري أبطال أوروبا
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