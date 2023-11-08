في انتظار القمة الـ 21.. الزمالك يتفوق على بيراميدز بسيناريو ماراثوني ويصل لنهائي كأس مصر

ضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي ومصطفى فتحي ومحمد حمدي، فيما سجل للزمالك: نبيل عماد وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي رقم 21 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائي كأس مصر.





























































































































































































































التشكيل

قاد يوسف إبراهيم "أوباما" هجوم الزمالك ، فيما بدأ عمرو السيسي كأساسي في وسط الملعب بعد غياب في المباريات السابقة.

قاد فيستون ماييلي هجوم بيراميدز ، فيما بدأ أحمد سامي بجانب علي جبر كقلبي دفاع

وصف المباراة

بداية المباراة جاءت سريعة كعادة مباريات الفريقين طيلة السنوات الماضية.

وفي الدقيقة الرابعة أرسل محمد الشيبي رمية جانبية إلى وليد الكرتي على حدود منطقة الجزاء التي أرسلها بعرضية أودعها فيستون ماييلي في الشباك مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

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ورد الزمالك بدأ في الدقيقة 16 بركلة حرة مباشرة نفذها أحمد سيد "زيزو" ارتطمت بالعارضة العلوية لمرمى الشناوي.

وأهدر مصطفى فتحي فرصة هدف محقق في الدقيقة 21 بعد عرضية ماييلي الذي أرسل عرضية للأول داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى لكن تسديدة مصطفى مرت بجوار القائم بغرابة.

وبعد دقيقتين أهدر فتحي فرصة أخرى بعدما راوغ أكثر من لاعب وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

عاد الزمالك لتهديد مرمى بيراميدز، في الدقيقة 26 وبعد سلسلة من التمريرات وصلت إلى زيزو الذي سدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم.

ومرت تسديدة زيزو من خارج منطقة في الدقيقة 31 بجوار القائم الأيسر بقليل، ثم واصل زيزو التهديد بتسديدة أخرى مرت أعلى العارضة.

وانفرد ماييلي في الدقيقة 41 بمرمى محمد عواد وحاول التمرير لعبد الله السعيد لكن عواد أنقذ الموقف وأمسك الكرة في الوقت المناسب.

شوط أول انتهى بتقدم بيراميدز بهدف ماييلي المبكر.

في بداية الشوط الثاني أشرك معتمد جمال المدير الفني للزمالك تغييرا بمشاركة محمد عبد الشافي بدلا من محمود علاء.

أهدر ماييلي برأسية في الدقيقة 58 فرصة إضافة الهدف الثاني مرت بعيدة.

وبعد دقيقة انفرد ماييلي بعد تمريرة طولية من مهند لاشين، لكن المثلوثي تدخل بشكل أكثر من رائع بعرقلة ناجحة داحخل منطقة الجزاء استعاد بها الكرة ومنع هدفا محققا.

مع مرور ساعة من عمر اللقاء أجرى جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز تغييرا بمشاركة أحمد توفيق بدلا من وليد الكرتي.

ومن أول لمسة لتوفيق في الدقيقة التالية ارتكب خطأ تحصّل من خلاله على بطاقة صفراء وبسبب اعتراض باتشيكو على قرار أحمد الغندور حكم اللقاء تم طرده وأكمل اللقاء من المدرجات.

وأهدر أوباما فرصة التعادل حيث انفرد في الدقيقة 64 لكن الشناوي تدخل في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 65 سدد عبد الله السعيد كرة قوية تصدى لها محمد عواد بثبات.

وأهدر أوباما فرصة جديدة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على الطائر مرت أعلى العارضة.

وأشرك معتمد جمال كل من محمد أشرف روقا وناصر منسي بدلا من عمرو السيسي وشيكابالا على الترتيب في الدقيقة 71.

في المقابل شارك رمضان صبحي بدلا من بلاتي توريه في الدقيقة 76.

وأشهر الغندور بطاقة صفراء ثانية في وجه توفيق بعد تدخل قوي على يوسف أوباما في الدقيقة 78.

ثم شارك كريم حافظ بدلا من فيستون ماييلي في الدقيقة 81.

ورد الزمالك بمشاركة محمد طارق بدلا من سيد عبد الله الذي خرج متأثرا بالإصابة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل نبيل عماد هدف التعادل برأسية بعد تمهيد من ناصر منسي، لنتنقل المباراة لشوطين إضافيين.

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شوطان إضافيان

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول، استغل مصطفى فتحي كرة رأسية من رمضان صبحي في عمق منطقة الست ياردات لمرمى عواد لتجد مصطفى فتحي الذي سجل الكرة بسهولة مسجلا الهدف الثاني، مستفيدا من عدم التفاهم بين عواد ونبيل عماد اللذان تركا الكرة ودون رقابة.

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وسجل البديل سامسون أكينيولا هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 100، بعد لعبة ثنائية يوسف إبراهيم "أوباما"، حيث مرر لأوباما كرة بينية داخل منطقة الجزاء الذي أعاد الكرة للبينيني الذي سدد في الشباك من لمسة واحدة.

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وفي الشوط الإضافي الثاني، وفي الدقيقة 109 أرسل محمد الشيبي عرضية مررها مصطفى فتحي برأسية إلى محمد حمدي الذي سدد من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء مسجلا هدف التقدم لبيراميدز للمرة الثالثة.

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وأدرك الزمالك مجددا التعادل للمرة الثالثة في الدقيقة 112 برأسية من ناصر منسي بعد ركنية نفذها أحمد سيد زيزو.

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مرت الدقائق الأخيرة دون أي أهداف لينتقل الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل للنهائي.

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ركلات الترجيح

سدد حمزة المثلوثي ركلته الأولى بنجاح على يمين الشناوي بكل قوة معلنا تقدم الزمالك، فيما رد عليه عبد الله السعيد بالتسجيل على يسار عواد.

ورد القائم الأيمن للشناوي تسديدة محمد أشرف "روقا" ليهدر الركلة الأولى للزمالك.

ثم سجل رمضان صبحي ركلته على يمين عواد كاتبا تقدم بيراميدز الأول.

وأعاد عبد الله جمعة الأمل بيساره للزمالك بتسجيل ركلته الثالثة، وفي نفس الزاوية سجل كريم حافظ ركلته ليظل تقدم بيراميدز قائما في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وسجل ناصر منسي ركلته الرابعة، فيما تصدى عواد لركلة أحمد سامي ليعيد التعادل مجددا لكلا الفريقين لتصبح النتيجة 3-3.

وانبرى أحمد سيد زيزو للركلة الخامسة وسجلها في الشباك، وتألق عواد في التصدي لتسديدة مصطفى فتحي الأخيرة كاتبا تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر.

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