انتهت دوري الأبطال - بايرن (2) (1) جالاتاسراي وكوبنهاجن (4) (3) مانشستر يونايتد.. تأهل البافاري
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ ضد جالاتاسراي، ومانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن.
ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 9 نقاط وفي حال حقق الفوز سيتأهل بشكل مباشر لدور الـ 16 من المسابقة.
فيما يحتل جالاتاسراي المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل كوبنهاجن الترتيب برصيد نقطة واحدة.
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بايرن ميونيخ × جالاتاسراي
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
نهاية اللقاء
ق 90+3: جووول تقليص الفارق.. سيدريك بوكامبو يسجل هدفا لجالاتاسراي.
ق 85: جوول الثاااني.. كين يحول عرضية ماتياس تيل في الشباك.
ق 83: جووول هاري كين يسجل هدف التقدم لبايرن ميونيخ.
ق 62: هدف لجالاتاسراي سجله لوكاس توريرا لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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كوبنهاجن × مانشستر يونايتد
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
انتهت
ق 90+3: العارضة تمنع صاروخية ماجواير من على حدود منطقة الجزاء.
ق 88: جووول الراابع.. ريمونتادا من أصحاب الأرض بتسديدة من روني.
ق 83: جووول التعااادل.. لوكاس لارجر يسجل هدف التعادل لكوبنهاجن في الشباك.
ق 70: برونو يسجل الهدف الثالث ليونايتد من علامة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+9: جوووول التعاادل.. ديوجو يسجل هدف التعادل لكونبهاجن.
ق 44: جووول تقليص الفارق عن طريق اليونسي.
ق 42: طرد ماركوس راشفورد بسبب تدخل قوي على قدم لاعب كوبنهاجن.
ق 29: جووول الثاااني.. هويلوند يسجل من صناعة جارناتشو.
ق 14: إصابة جوني إيفانز ومشاركة رافائيل فاران.
ق 3: جوووول أووول.. هويلوند يسجل الأول لمانشستر يونايتد
بداية اللقاء