انتهت دوري الأبطال - بايرن (2) (1) جالاتاسراي وكوبنهاجن (4) (3) مانشستر يونايتد.. تأهل البافاري

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

أنتوني - مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ ضد جالاتاسراي، ومانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن.

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 9 نقاط وفي حال حقق الفوز سيتأهل بشكل مباشر لدور الـ 16 من المسابقة.

فيما يحتل جالاتاسراي المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل كوبنهاجن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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بايرن ميونيخ × جالاتاسراي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

نهاية اللقاء

ق 90+3: جووول تقليص الفارق.. سيدريك بوكامبو يسجل هدفا لجالاتاسراي.

ق 85: جوول الثاااني.. كين يحول عرضية ماتياس تيل في الشباك.

ق 83: جووول هاري كين يسجل هدف التقدم لبايرن ميونيخ.

ق 62: هدف لجالاتاسراي سجله لوكاس توريرا لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

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كوبنهاجن × مانشستر يونايتد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 90+3: العارضة تمنع صاروخية ماجواير من على حدود منطقة الجزاء.

ق 88: جووول الراابع.. ريمونتادا من أصحاب الأرض بتسديدة من روني.

ق 83: جووول التعااادل.. لوكاس لارجر يسجل هدف التعادل لكوبنهاجن في الشباك.

ق 70: برونو يسجل الهدف الثالث ليونايتد من علامة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: جوووول التعاادل.. ديوجو يسجل هدف التعادل لكونبهاجن.

ق 44: جووول تقليص الفارق عن طريق اليونسي.

ق 42: طرد ماركوس راشفورد بسبب تدخل قوي على قدم لاعب كوبنهاجن.

ق 29: جووول الثاااني.. هويلوند يسجل من صناعة جارناتشو.

ق 14: إصابة جوني إيفانز ومشاركة رافائيل فاران.

ق 3: جوووول أووول.. هويلوند يسجل الأول لمانشستر يونايتد

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا جالاتاسراي كوبنهاجن
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