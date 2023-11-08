انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (3)-(0) براجا.. أرسنال (2)-(0) إشبيلية.. تأهل الملكي

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد - براهيم دياز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد الإسباني ضد سبورتنج براجا البرتغالي، وكذلك يلعب أرسنال الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني.

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تابع تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد براجا من هنا

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية

ق 60: جووووول رودريجو والثالث

ق 58: جوووول فينيسيوس جونيور والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف

ق 27: جووووول براهيم دياز ويُحتسب هذه المرة

ق 10: هدف غير محتسب من براهيم دياز بسبب خطأ ضد الدفاع

ق 5: لونين يتصدى لركلة الجزاء

ق 4: ركلة جزاء لفريق سبورتنج براجا

انطلاق المباراة

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تابع تفاصيل مباراة أرسنال ضد إشبيلية من هنا

نهاية المباراة بفوز أرسنال بثنائية دون رد

ق 85: نزول محمد النني

ق 64: جووووول ساكا والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف

ق 30: جووووول تروسارد والأول

انطلاق المباراة

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أرسنال ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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