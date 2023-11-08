انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (3)-(0) براجا.. أرسنال (2)-(0) إشبيلية.. تأهل الملكي
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
ويلعب ريال مدريد الإسباني ضد سبورتنج براجا البرتغالي، وكذلك يلعب أرسنال الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني.
**********
تابع تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد براجا من هنا
نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية
ق 60: جووووول رودريجو والثالث
ق 58: جوووول فينيسيوس جونيور والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف
ق 27: جووووول براهيم دياز ويُحتسب هذه المرة
ق 10: هدف غير محتسب من براهيم دياز بسبب خطأ ضد الدفاع
ق 5: لونين يتصدى لركلة الجزاء
ق 4: ركلة جزاء لفريق سبورتنج براجا
انطلاق المباراة
************
تابع تفاصيل مباراة أرسنال ضد إشبيلية من هنا
نهاية المباراة بفوز أرسنال بثنائية دون رد
ق 85: نزول محمد النني
ق 64: جووووول ساكا والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف
ق 30: جووووول تروسارد والأول
انطلاق المباراة
**************