بعد 123 يوما.. ناصر منسي يعود للتسجيل مع الزمالك

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:46

كتب : محمود حمدي

هدف ناصر منسي في شباك فيوتشر

عاد ناصر منسي للتسجيل مع الزمالك بعد فترة طويلة من الغياب.

وسجل سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثالث في شباك بيراميدز عند الدقيقة (112) خلال المباراة المقامة ضمن نصف نهائي كأس مصر 2022-2023.

وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي 3-3 في المباراة التي اتجهت إلى شوطين إضافيين بعد التعادل الإيجابي 1-1.

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وجاء الهدف من ضربة رأسية وجهها ناصر منسي ببراعة بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو.

ناصر منسي سجل هدفه السابع مع الزمالك، واحتاج 123 يوما ليهز الشباك من جديد.

وسجل ناصر منسي آخر أهدافه مع الزمالك في شباك فيوتشر في المباراة التي انتهت 3-2 بالموسم المنصرم من الدوري بتاريخ 8 يوليو 2023.

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