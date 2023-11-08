بعد 385 يوما.. سامسون أكنيولا يسجل مع الزمالك

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:32

كتب : محمود حمدي

سامسون أكينيولا يسجل هدف الزمالك الثاني في سموحة

عاد المهاجم البنيني سامسون أكينيولا للتسجيل مع الزمالك بعد فترة طويلة من الغياب.

وسجل سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثاني في شباك بيراميدز عند الدقيقة (104) خلال المباراة المقامة ضمن نصف نهائي كأس مصر 2022-2023.

وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي اتجهت إلى شوطين إضافيين بعد التعادل الإيجابي 1-1.

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وجاء الهدف بعد تمريرة من يوسف أوباما من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى سامسون أكينيولا المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت منتصف المرمى.

المهاجم البنيني سجل هدفه الثاني مع الزمالك، واحتاج 385 يوما ليهز الشباك من جديد.

وسجل سامسون أول أهدافه مع الزمالك في 22 أكتوبر 2022 في شباك سموحة خلال المباراة التي حسمها الفريق الأبيض بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الموسم المنصرم.

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