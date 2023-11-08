تشكيل أرسنال - ثلاثي هجومي ضد إشبيلية.. والنني على الدكة

يونيون برلين يقدم هدية لريال مدريد.. وسوسيداد يفوز على بنفيكا بثلاثية

مباشر دوري الأبطال - بايرن (0) (0) جالاتاسراي وكوبنهاجن (2) (2) مانشستر يونايتد.. هدف غير محتسب

تشكيل مانشستر يونايتد – هويلاند يقود الهجوم أمام كوبنهاجن في دوري الأبطال

تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام على مقاعد البدلاء أمام براجا في دوري الأبطال

جريليش: كان بإمكاننا تسجيل 5 أو 6 أهداف في شباك يانج بويز