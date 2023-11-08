لا يسجل إلا في فريقه السابق.. نبيل عماد يتعادل لـ الزمالك ضد بيراميدز

سجل نبيل عماد لاعب وسط الزمالك هدف تعادل فريقه في شباك بيراميدز بكأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، والتي تقام على استاد القاهرة.

ونجح نبيل عماد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 91 من المباراة بضربة رأسية.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لـ نبيل عماد مع الزمالك في ثاني مواسمه مع الفريق الأبيض.

وكان أول هدف لـ نبيل عماد مع الزمالك في شباك بيراميدز أيضا في مباراة الفريقين بالدوري.

وبذلك يكون نبيل عماد سجل هدفين مع الزمالك، وكلا الهدفين في شباك فريقه السابق بيراميدز.

نبيل عماد البالغ من العمر 27 عاما لعب الموسم الجاري مع الزمالك 7 مباريات في مختلف البطولات قبل مباراة بيراميدز.

video:1