بعد 165 يوما.. حجازي يشارك في تدريبات اتحاد جدة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

عاد أحمد حجازي للمشاركة في تدريبات نادي اتحاد جدة الجماعية بعد غياب.

وغاب حجازي عن صفوف اتحاد جدة منذ نهاية الموسم المنصرم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وشارك حجازي في تدريبات اتحاد جدة تمهيدا لعودتة للمشاركة في المباريات وقيادة حامل لقب الدوري السعودي في كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي المحتمل - جلاسنر يدخل حسابات اتحاد جدة صابيري ينهي مخاوف المغرب في كأس إفريقيا هدف مبكر كعادة مباريات الفريقين.. ماييلي يتقدم لـ بيراميدز أمام الزمالك كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين

وخاض حجازي آخر مبارياته مع اتحاد جدة في 27 مايو الماضي أمام الفيحاء بالدوري السعودي.

عودة حجازي جاءت في الوقت المناسب لفريق اتحاد جدة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويعاني دفاع الاتحاد خلال الفترة الأخيرة ما أدى لتراجع نتائج الفريق وإقالة البرتغالي نونو سانتو.

وتعرض أحمد شراحيلي قلب الدفاع الدولي السعودي لقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم الحالي.

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية احمد حجازي
نرشح لكم
تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي هجومي يقود أرسنال ضد إشبيلية.. والنني على الدكة هنا سام مرسي.. سجل هدفا واحتفل بعلامة النصر من أجل فلسطين في إنجلترا بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر على ملعبه ضد ريمس انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (1) ريمس مصطفى محمد يعود لتشكيل نانت الأساسي أمام ستاد ريمس مدرب فرانكفورت: هذا أكثر ما يعجبني في مرموش.. كرة القدم تكافئه حاليا محمد شريف: الفرق الكبيرة "تخلص عليك" عندما تهدر مرموش: أعمل من أجل تطوير مهارتي.. واستوعبنا فكرة المدرب
أخر الأخبار
الهدف السادس مع بيراميدز.. محمد حمدي يسجل الثالث في الزمالك 2 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 385 يوما.. سامسون أكنيولا يسجل مع الزمالك 13 دقيقة | الكرة المصرية
الثاني في فريقه السابق.. مصطفى فتحي يسجل الثاني لـ بيراميدز ضد الزمالك 21 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي هجومي يقود أرسنال ضد إشبيلية.. والنني على الدكة 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لا يسجل إلا في فريقه السابق.. نبيل عماد يتعادل لـ الزمالك ضد بيراميدز 39 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 165 يوما.. حجازي يشارك في تدريبات اتحاد جدة 41 دقيقة | المحترفون
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلاند يقود الهجوم أمام كوبنهاجن في دوري الأبطال 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس الأهلي المحتمل - جلاسنر يدخل حسابات اتحاد جدة ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع