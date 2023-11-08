بعد 165 يوما.. حجازي يشارك في تدريبات اتحاد جدة

عاد أحمد حجازي للمشاركة في تدريبات نادي اتحاد جدة الجماعية بعد غياب.

وغاب حجازي عن صفوف اتحاد جدة منذ نهاية الموسم المنصرم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وشارك حجازي في تدريبات اتحاد جدة تمهيدا لعودتة للمشاركة في المباريات وقيادة حامل لقب الدوري السعودي في كأس العالم للأندية.

وخاض حجازي آخر مبارياته مع اتحاد جدة في 27 مايو الماضي أمام الفيحاء بالدوري السعودي.

عودة حجازي جاءت في الوقت المناسب لفريق اتحاد جدة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويعاني دفاع الاتحاد خلال الفترة الأخيرة ما أدى لتراجع نتائج الفريق وإقالة البرتغالي نونو سانتو.

وتعرض أحمد شراحيلي قلب الدفاع الدولي السعودي لقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم الحالي.

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.