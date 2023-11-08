تشكيل مانشستر يونايتد – هويلاند يقود الهجوم أمام كوبنهاجن في دوري الأبطال

يقود راسموس هويلاند هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد كوبنهاجن الدنماركي في دوري الأبطال.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب باركن ستاديون.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: آرون وان بيساكا – جوني إيفانز – هاري ماجواير – ديوجو دالوت

الوسط: كريستيان إريكسن – سكوت ماكتومينياي – برونو فيرنانديز

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ الألماني المتصدر، وبفارق نقطة عن جالاتاسراي التركي صاحب المركز الثاني.

ويأتي كوبنهاجن في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.