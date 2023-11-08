منافس الأهلي المحتمل - جلاسنر يدخل حسابات اتحاد جدة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 20:44

كتب : FilGoal

جلاسنر مرشح لتدريب اتحاد جدة

دخل النمساوي أوليفير جلاسنر حسابات نادي اتحاد جدة السعودي لخلافة البرتغالي نونو سانتو.

وأعلن اتحاد جدة مساء أمس الثلاثاءرحيل نونو سانتو عن تدريبه بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اتحاد جدة وضع جلاسنر ضمن حساباته لتولي تدريبه خلال الفترة المقبلة.

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آينتراخت فرانكفورت الألماني، كان المحطة التدريبة لجلاسنر الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022.

وبدا جلاسنر مسيرته التدريبية مع رابيد فيينا النمساوي موسم 2014-2015 قبل رحيله لقيادة فريق لاسك لينتس النمساوي حتى عام 2019.

وانتقل جلاسنر لتدريب فولسبورج الألماني موسمين غادر بعدها إلى آينتراخت فرانكفورت ولكنه لم يكمل مشواره بعد فسخ العقد بالتراضي بين الجانبين في يونيو 2023.

جلاسنر دخل حسابات اتحاد جدة بعدما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر وجوليان لوبيتيجي ورولان بلان أيضا على طاولة العميد.

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

اتحاد جدة الأهلي كأس العالم للأندية
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