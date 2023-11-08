تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام على مقاعد البدلاء أمام براجا في دوري الأبطال

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

يجلس جود بيلينجهام نجم ريال مدريد على مقاعد بدلاء فريقه أمام سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد سبورتنج براجا في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

ويتواجد النجم الإنجليزي الشاب بيلينجهام على مقاعد بدلاء ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة في المباراة الماضية في الدوري الإسباني ضد رايو فايكانو.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: كيبا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – فيرناندو ناتشو – فيرلاند ميندي

الوسط: إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: رودريجو – براهيم دياز – فينيسيوس جونيور

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

لونين – دييجو بنييرو – داني كارفاخال – دافيد ألابا – جود بيلينجهام – لوكا مودريتش – خوسيلو – فران جارسيا – أردا جولار – نيكو باز

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصالات، ويأتي نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا سبورتنج براجا جود بيلينجهام
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